Een jaar na vernietigende gustnado: herstel monumentaal landgoed in Vollenhove gaat jaren duren

De ravage op het landgoed en de natuurcamping was enorm. Het herstel van het vierhonderd jaar oude rijksmonument gaat nog jaren duren.

De hevige storm die een spoor van vernielingen trok in de Kop van Overijssel en delen van Twente en Salland, was volgens het KNMI één van de zwaarste van de afgelopen eeuw in Nederland. Hij staat bij camping-eigenaresse Aafke Jongman, van de natuurcamping op het landgoed De Oldenhof in Vollenhove, nog stevig op het netvlies. "Het was echt heel extreem noodweer."

Gustnado

De zware onweersbui, die zich op 4 juni laat op de avond boven het Zwartemeer ontwikkelde tot een gustnado met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur, veroorzaakte op het landgoed en de camping in minder dan vijf minuten tijd een enorme chaos.

Gustnado's zijn wervelachtige structuren die zich vormen aan de voor- en zijkant van een valwind. Ze zijn qua kracht en omvang vergelijkbaar met een lichte tornado. Ze komen doorgaans maar één of twee keer per jaar in Nederland voor. De gustnado die op 4 juni 2019 enorme schade aanrichtte in Vollenhove en Zwartsluis ontstond ten zuiden van de IJssel bij Kamperveen en trok richting het noordoosten. Op de lijn Kampereiland-Vollenhove-Steenwijk wakkerden de windsnelheden aan naar extreme uitschieters van zo'n 200 kilometer per uur. Om 23.00 uur raasde de gustnado over landgoed De Oldenhof wat een traumatische ervaring opleverde voor de eigenaren en bezoekers van de natuurcamping op het landgoed. Dikke monumentale bomen braken als luciferhoutjes af.

In totaal trok de gustnado over een lengte van 40 kilometer richting noorden een spoor van vernielingen. Weggeblazen dakpannen, ontwortelde bomen, afgedraaide boomtakken en kruinen, ingestorte schuren en daken en omver geblazen muren.

De zware storm heeft in Nederland op tenminste acht plekken tornado's veroorzaakt. Met name uit Noord en Oost Nederland stroomden honderden schademeldingen binnen. Volgens het KNMI mag het extreme noodweer van die dag en nacht in de boeken als één van de zwaarste Nederlandse stormen in de afgelopen eeuw.