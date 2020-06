Provincie: geen blanco cheque voor bewoners 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik

Circa 350 gezinnen langs het Almelo-De Haandrik kanaal kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Vorige week werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Schadebeeld

Gedeputeerde Boerman bagatelliseerde de problemen voor de gezinnen langs het Twentse kanaal niet. "We zien echt wel dat daar iets aan de hand is. Mensen hebben het gevoel dat ze er niet veilig wonen, er niet veilig hun leven kunnen leiden. Dat is ernstig. We willen mensen ondersteunen waar dat kan."

Toch wil de bestuurder niet op voorhand voor iedereen de knip trekken. "Dat is een spanningsveld dat er is. Soms is de schade door iets anders veroorzaakt. We zullen per woning die inventarisatie gaan maken en kijken wat het schadebeeld is. Dat betekent niet dat er een blanco cheque wordt gegeven. Bij woningen waar de schade echt door iets anders is veroorzaakt, zullen we een helpende hand bieden, maar kunnen we geen schadeloosstelling geven."

We zullen per woning die inventarisatie gaan maken en kijken wat het schadebeeld is Gedeputeerde Boerman

'Als bom ingeslagen'

"Het onderzoeksrapport is als een bom ingeslagen", zei Erik Veltmeijer. De PVV'er vroeg het spoeddebat aan, waarin hij gedeputeerde Boerman aan de tand voelde over het 'probleemkanaal'. Veltmeijer wilde weten waarom er cruciale data ontbreken in het rapport. "Vervolgonderzoeken hebben geen nut, juist vanwege het ontbreken van die cruciale data", zei Veltmeijer. Het Statenlid riep op om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de schadeloosheidsstellingen voor de omwonden.

Kritiek op het rapport

De kanaalbewoners, vertegenwoordigd in Stichting Kant nog Wal, hebben felle kritiek op de conclusies uit het onderzoeksrapport. Volgens de omwonenden toont het rapport wel degelijk aan dat er een verband bestaat tussen de werkzaamheden aan het kanaal en de schade aan de huizen. Ook hebben ze forse kritiek op de onderzoekers.

Volgens Boerman ligt er echter een 'gedegen onderzoeksrapport'. Hij benadrukte dat het onderzoek in samenspraak met de stichting is ingesteld. "We hebben met hun instemming deze onderzoeksbureaus geselecteerd. Dit zijn topbureaus. Ook de leden van de onafhankelijke commissie zijn aangewezen in overleg met de bewoners, zodat het onderzoek onafhankelijk van de provincie kon plaatsvinden."

We hebben met instemming van de bewoners deze onderzoeksbureaus geselecteerd Gedeputeerde Boerman

Kosten voor provincie

De provincie trekt miljoenen euro's uit om de bewoners financieel te kunnen compenseren. Er is al veertig miljoen euro voor geserveerd. Ook worden dit en volgend jaar 'potjes' aangesproken van 450.000 en 400.000 euro. Er wordt ook onderzocht of de aannemer financieel aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

Begin juli moet het totale kostenplaatje helder zijn en stemmen de Provinciale Staten erover.

Ruim vijf ton

RTV Oost meldde afgelopen weekeinde dat het fel bekritiseerde rapport 534.000 euro heeft gekost. Daar bovenop komt 75.000 euro voor de adviescommissie die het onderzoek begeleidde. Bovendien was de provincie in 2019 in totaal 356.000 euro kwijt om ervoor te kunnen zorgen dat gedupeerde huizenbezitters veilig konden wonen.