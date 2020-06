Miljoenensubsidie voor Overijsselse projecten: Europa en provincies trekken de knip

De regeling OP Oost is een samenwerking tussen de provincies Overijssel, Gelderland en de Europese Unie, bedoeld om de regionale economie te versterken. Innovatie moet tot nieuwe producten, slimmere productieprocessen en nieuwe verdienmodellen leiden.



OP Oost wil ondernemers in de regio stimuleren om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Fast3D – kunststof mallen printen

Wat is het project? Fast3D ontwikkelt een technologie voor het 3d-printen van kunststofmatrijzen. Deze gietmallen zijn nu vaak van metaal, en duur en tijdrovend om te maken. Door deze van speciaal ontwikkelde kunststof te printen, kan het productieproces worden versneld en zijn gebruikers minder afhankelijk van leveranciers uit het buitenland.

Waar bestaat het consortium uit? Bond high performance 3D technology (Enschede), Dumocom (Almelo), Demcon metal injection moulding (Enschede), AniForm Engineering (Enschede), Artecs (Enschede) en Saxion Hogeschool (Enschede).

Hoeveel subsidie krijgt het project? Ruim 1,4 miljoen euro.

Wat zijn de totale kosten van het project? Ruim 3,5 miljoen euro.



WELD4.0: the future of steel – zelfstandige machines

Wat is het project? Het project ‘WELD4.0: the future of steel’ ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor (mkb)-staalbouwers. Het opslaan, herkennen, transporteren, lassen en assembleren van constructiestaal vindt hierbij plaats op basis van een smart manufacturing systeem. Hiermee kunnen machines zelfstandig ingewikkelde handelingen voor steeds afwijkende onderdelen uitvoeren.

Waar bestaat het consortium uit? Voortman Steel Group B.V. (Rijssen), Singa (Varsseveld), Saxion Hogeschool (Enschede), Tuinte Solutions (Enschede) en Reijrink Beheer (Hilvarenbeek).

Hoeveel subsidie krijgt het project? 1,3 miljoen euro.

Wat zijn de totale kosten van het project? 3,1 miljoen euro



Microcarriers voor kweek stamcellen

Wat is het project? Het project ‘Geavanceerde Microcarrier voor kweek van induced Pluripotent Stem Cells’ ontwikkelt een nieuw type microcarrier dat geschikt is voor de kweek van gespecialiseerde stamcellen. Bij veel ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes, Alzheimer en Parkinson bieden stamcellen uitkomst. Stamcellen kunnen zichzelf vermenigvuldigen en omgezet worden in gespecialiseerde celtypes. Deze celtypes kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het screenen van nieuwe geneesmiddelen voor deze ziektes.

Waar bestaat het consortium uit? IamFluidics (Enschede), Scinus Cell expansion (Utrecht), River Biomedics (Enschede) en Universiteit Twente (Enschede).

Hoeveel subsidie krijgt het project? 1 miljoen euro

Wat zijn de totale kosten van het project? Ruim 2,4 miljoen euro



INSTANTane – meetinstrument fysiotherapie

Wat is het project? Het project INSTANTane ontwikkelt en test een meetinstrument voor de revalidatie na een knieoperatie. Met dit instrument worden bewegingen van revaliderende patiënten gemeten. Deze bewegingsanalyse helpt de fysiotherapeut bij het behandelplan. Dit zal het resultaat van de behandeling verbeteren, de behandelduur verkorten en de behandelkosten verminderen.

Waar bestaat het consortium uit?

Roessingh Research and Development (Enschede), Universiteit Twente (Enschede), Stichting Saxion (Enschede), Gable Systems (Hengelo) en Maatschap Topvorm Twente (Enschede).

Hoeveel subsidie krijgt het project? Bijna 1 miljoen euro.

Wat zijn de totale kosten van het project? Ruim 2,2 miljoen euro.



Next gen PLD – Supergeleiding verbeteren

Wat is het project? Het coaten van oppervlakken met een dun laagje materiaal, zogenaamde dunne-film depositie met Pulsed Laser Deposition (PLD), wordt gebruikt als technologie in onderzoek naar o.a. supergeleiding en kwantumcomputers. Belangrijk in dit proces is de kwaliteit van de dunne film. Hoe hoger de kwaliteit, hoe sneller de geleiding. In het project ‘Next gen Pulsed Laser Deposition (PLD) wordt een Atomic Force Microscope (AFM) geïntegreerd in het coating-systeem. Met een microscopisch kleine naald is het mogelijk om tijdens het coaten informatie te leveren over de kwaliteit van de dunne film.

Waar bestaat het consortium uit? Twente Solid State Technology, SmartTip, Universiteit Twente en Stichting Saxion (allen uit Enschede).

Hoeveel subsidie krijgt het project? Ruim 9,5 ton.

Wat zijn de totale kosten van het project? Ruim 2,2 miljoen euro.