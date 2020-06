Waterschap zet extra wapen in om aan watervraag te blijven voldoen

Als extra wapen tegen de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Het is de bedoeling dat zo extra water wordt vastgehouden zodat zo lang mogelijk aan de watervraag kan worden voldaan.

"Op dit moment heeft ons watersysteem nog voldoende 'overcapaciteit' om de waterpeilen extra hoog te zetten", licht bestuurder Hans Pereboom toe. "In de afgelopen periode was de afvoer van de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht ruim voldoende en relatief gunstig. We zien hierin een omslagpunt aankomen. Als we nu wachten, verliezen we kostbare tijd. En belangrijker nog: verliezen we kostbaar water.”

Positief effect

De optie om waterpeilen extra op te zetten, nam het waterschap ook tijdens de droge zomers van 2018 en 2019. Het bleek positief bij te dragen aan de beschikbaarheid van water voor de gebruikers, zoals inwoners, natuur en land- en tuinbouw.

Pereboom: "Net als toen gaan we ook nu nauwkeurig te werk. Hoger gelegen gebieden hebben eerder last van de droogte – en dus ook eerder vraag naar water – dan bijvoorbeeld poldergebieden. Daarnaast letten we erop dat er geen schade voor derden uit voortvloeit."

Weersverwachting

Het waterschap volgt de weersverwachting nauwlettend om bij een weersomslag tijdig te kunnen anticiperen. De voor de komende dagen verwachte lagere temperaturen en neerslag doen vrijwel niets aan de droogte en grondwaterstanden.