CDA wil deze maand oplossing voor ondernemers in grensstreek

Als het aan het CDA ligt komt er snel duidelijkheid voor ondernemers in de grensstreek. De partij wil uiterlijk 1 juli een oplossing voor Nederlandse ondernemers die in het buitenland wonen, maar in Nederland hun brood verdienen en daardoor buiten de coronaregelingen van de overheid vallen.

Deze ondernemers zijn uitgezonderd van een deel van de zogenoemde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Ze kunnen wel een lening bedrijfskapitaal krijgen, maar geen uitkering levensonderhoud. Die laatste is een gift die zij niet hoeven terug te betalen.

Het is voor de ondernemers extra zuur, omdat ze wel gewoon belasting en premies betalen in Nederland. Nederlandse ondernemers, veelal zzp’ers, komen in Duitsland bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de zogenaamde 'soforthilfe', omdat hun bedrijf niet in Duitsland gevestigd is.

Oplossing

Kamerleden Harry van der Molen en Hilde Palland roepen het kabinet op hierover zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België, zodat er een oplossing komt voor de circa 3.500 ondernemers in de grensstreek.

Van der Molen: "Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip. Dit voorbeeld geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om de gevolgen van nieuwe wetten in beeld te hebben voor Nederlanders die in de grensstreek wonen en werken".

Noodklok

Regio Twente luidde onlangs de noodklok voor grensondernemers. "Het water staat velen aan de lippen, ik weet niet hoelang sommigen het nog volhouden", zei Arjan Kampman, wethouder van Enschede en portefeuillehouder arbeidsmarkt van de Regio Twente.