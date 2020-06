Opvallend hoge stijging aantal woninginbraken in Overijssel, alle andere provincies zien daling

Het aantal woninginbraken in Overijssel is in de eerste vier maanden van het jaar met 25,3 procent gestegen. Opvallend genoeg is Overijssel de enige provincie waar sprake is van een stijging.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde.

Tussen 1 januari en 30 april 2020 waren er in Overijssel 688 woninginbraken. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder, toen in onze provincie 549 woninginbraken werden geregistreerd.

Op landelijk niveau is, haaks op de ontwikkeling in Overijssel, juist sprake van dalende aantallen woninginbraken. De maatregelen tegen de coronacrisis, waaronder ook 'zoveel als mogelijk thuiswerken', vormen naar alle waarschijnlijkheid de voornaamste reden voor inbrekers om woningen te vermijden. Inbrekers lijken landelijk daarentegen uit te wijken naar minder risicovolle inbraakmogelijkheden, zoals bijgebouwen.

Schuurinbraken

Ondanks de coronacrisis lijken inbrekers niet stil te zitten. Het lijkt er zelfs op dat ze juist uitwijken naar schuren en kelderboxen. Hierbij is landelijk sprake van een stijging van 24 procent van geregistreerde schuurinbraken in de maand april.

In Overijssel werden er in april ook meer schuurinbraken gepleegd. Waar de Overijsselse politie vorig jaar april in totaal 59 schuurinbraken registreerde, is dit jaar sprake van 64 inbraken (+8,5 procent).

Verklaring

Mogelijk houdt de stijging van het aantal woninginbraken in Overijssel verband met de drukte op de wegen. In onze provincie was die relatief gezien de afgelopen maanden het hoogst.

De NDW peilde de drukte op de wegen op dinsdag 3 maart, voordat de eerste coronamaatregelen in Nederland werden ingevoerd. Daarna hield het elke week bij hoe de drukte zich ontwikkelde. Overijssel zat eind april alweer op 85 procent, de hoogste score van alle Nederlandse provincies.