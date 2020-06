Drie speelsters langer door bij FC Twente Vrouwen, Tijink nieuwe keepster

Sabrine Ellouzi (22), afkomstig uit Hengelo, zal komend jaar voor het elfde seizoen het Twentse rood dragen. Darnoud (19) begint in juli aan haar negende seizoen bij FC Twente. Sophie Pieterson (20) uit Enschede gaat beginnen aan haar derde seizoen.



Twentse dames

Technisch manager Rene Roord is blij met de langere verbintenis van de Twentse talenten. "Sabrine is een kind van de club, kent haar plek binnen de selectie en zorgt voor goede concurrentie. We zijn trots op haar verlenging en haar elfde seizoen bij ons. Licia is een sterke verdedigster die zich goed ontwikkelt, wij verwachten dat er nog veel meer in zit en we hopen dat ze bij ons verder kan groeien. Sophie is een stabiele factor in de selectie en heeft zich deze plek zelf afgedwongen. Een betrouwbare goede verdedigster."

Tijink

Rene Roord is eveneens blij met de komst van de 20-jarige Inge Tijink. "Het is mooi dat Inge bij ons getekend heeft en zich aansluit bij onze keepsters. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dan zover. Inge heeft zich goed ontwikkeld en we hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet."