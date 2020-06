Zorgen bij reisbureau in Heeten over het niet terughalen van Nederlandse toeristen

Waar het reisadvies voor veel landen in Europa nu nog op code oranje staat, zal dat vanaf 15 juni code geel zijn. Daarmee verandert het reisadvies van 'alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden' naar 'let op, veiligheidsrisico's'.

Goed nieuws voor reisbureau's, maar: "De opmerking van de premier over het niet terughalen van Nederlanders is wel een dingetje", zegt Femy Sestu. "Stel dat er iets gebeurt op de vakantiebestemming, wat dan? Die opmerking heeft me wel verrast en houdt me ook nog wel even bezig."

De afgelopen maanden hielp het kabinet Nederlanders die in het buitenland verbleven zoveel mogelijk om terug te keren. Onder meer vanuit Marokko, Peru en Australië kwamen gestrande reizigers met repatriëringsvluchten terug naar Nederland.

'Risico's bekend'

Dat gaat komende zomer niet gebeuren. "Repatriëren gaan we niet doen, ik zeg het maar even heel duidelijk", sprak Rutte vanavond. "Je weet nu dat er risico's zijn als je gaat reizen. Het risico is bijvoorbeeld dat een land dat nu naar geel gaat, toch weer verandert in oranje. Dan moet je veilig zien terug te komen naar Nederland."

Sestu hoopt dat Nederlanders de weg naar het reisbureau de komende weken weten te vinden. "Het lijkt me ook geen goed idee om zeventien miljoen mensen in Nederland te houden met daarbij ook nog de toeristen vanuit andere landen. Een beetje naar de andere landen zou denk ik een heel goed idee zijn, maar natuurlijk wel verantwoord."