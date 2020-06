Verloederde vakantieparken in Overijssel worden aangepakt

Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde vanavond in met het voorstel waarin 'verpauperde' vakantieparken in Overijssel weer vitaal moeten worden. Met name vakantieparken in het Vechtdal hebben onvoldoende geld om weer te floreren, zo bleek eerder dit jaar uit een groot onderzoek. In de regio tussen Zwolle en Hardenberg dreigt voor bijna een derde van de huisjesparken verloedering.

Permanente bewoning

Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat verloederde vakantieparken opgeknapt worden en weer vakantiegangers gaan trekken. Voor parken waar zo'n recreatieve functie er minder rooskleurig uitziet, worden de regels voor permanente bewoning versoepeld. Dat gaat in overleg met de desbetreffende gemeente.

Er komt voor gemeenten straks meer ruimte om te bepalen of een park een recreatiebestemming of de bestemming van permanente bewoning krijgt. Daarmee moet de krapte op de Overijsselse woningmarkt ook kleiner worden, zo is het idee. "Gemeenten moeten zelf in staat zijn om maatwerk te leveren", benadrukte gedeputeerde Bert Boerman.

Investeringsvoorstel

De provincie wijst per gemeente aan om welke minder vitale vakantieparken het gaat. Na de zomer moet er vanuit de Overijsselse politiek een investeringsvoorstel klaarliggen voor de parken. Het is uiteindelijk aan de gemeenten en de parken om de plannen tot uitvoering te brengen.