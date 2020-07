Is bio logisch? Vijf vragen over Overijsselse biologische melk beantwoord

Hoewel biologisch voedsel de laatste jaren in opmars is, bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de prijs, gezondheid en duurzaamheid. In samenwerking met RTV Oost hebben studenten journalistiek van Windesheim zich de afgelopen maanden ondergedompeld in de wereld van biologisch voedsel, specifiek biologische melk in Overijssel.

Uit een enquête van RTV Oost blijkt dat ruim vijftien procent van de respondenten ontevreden is over de informatieverschaffing van biologisch voedsel. De geënquêteerden willen meer weten over onder andere de gezondheid (24,7 procent) en de prijs van biologisch voedsel (18,6 procent).

Want waarom zijn biologische producten duurder? Waarom kopen we biologische producten? En: is biologische melk gezonder dan gangbare melk?

'Niet gezonder'

Wie een stier wil kopen, moet de moeder eerst melken. Daarom worden bovenstaande vragen behandeld in een vijfdelige longread. Eén ding kunnen we alvast verklappen: biologische melk blijkt niet per definitie gezonder dan reguliere melk, zoals wel door onze respondenten gedacht werd.

