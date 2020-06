Banenkrimp als gevolg van coronacrisis valt relatief mee in regio's Zwolle en Twente

De afname van het aantal banen in de regio's Zwolle en Twente valt relatief mee. In beide regio's is het aandeel werknemers in een sector met een (heel) grote banenkrimp lager dan het landelijk gemiddelde, terwijl het percentage werknemers in een sector met banengroei hoger ligt dan in de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Landelijk gezien werkt 32 procent van de werknemers in een sector met een (zeer) grote banenkrimp. In Twente ligt dat aandeel op 31 procent en in regio Zwolle op 30 procent. Vooral uitzend- en oproepkrachten zijn kwetsbaar. Zij werken vaker in sectoren die hard geraakt worden.

Er zijn ook sectoren waarbij er juist sprake is van banengroei. Dan gaat het om zorg en welzijn, openbaar bestuur en post en koeriers. Hier werkt 27 procent van de werknemers in de regio Zwolle. In sectoren als het onderwijs, ICT en financiële instellingen daalt het aantal banen niet of nauwelijks.

Impact corona

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot. UWV verwacht dat het aantal banen in de twee regio’s van Overijssel krimpt in 2020. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen te maken krijgen met zeer forse banenkrimp.

Ook in andere sectoren is het verlies groot: detailhandel non-food, metaal & technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers), autohandel en personenvervoer over land.