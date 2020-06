Doodgeschoten Zwollenaar Henk Wolters in verband gebracht met liquidatie Stadshagen

De op afgelopen oudejaarsavond doodgeschoten Zwollenaar Henk Wolters werd in verband gebracht met de onopgeloste liquidatie van kok Robert Voorhorst , in september 2014 op de Akkerbergstraat in de wijk Stadshagen. Wolters zou een rol hebben gespeeld in de handel van het moordwapen. Dat bleek vandaag bij aanvang van de rechtszaak tegen veertien verdachten, die zouden hebben gediend in de bende van Wolters. Er ontstaat een beeld dat Wolters volop in de onderwereld actief was.

Het onderzoek tegen de drugs- en wapenverdachten heet 'Macan' en vindt zijn oorsprong in een verkeerscontrole op de A9 bij Badhoevedorp. Daar wordt in een auto met vier inzittenden een skorpion machinepistool gevonden. De inzittenden zijn leden van de toenmalige motorclub Alcatraz Wanted (gelieerd aan de Hells Angels), waarvan de Zwolse rapper Makka president was.

Kluis

In de kluis van het Zwolse huis van Makka wordt nog een wapen gevonden, daarop zitten sporen van Henk Wolters. De politie zet fors in op onderzoek en er komt veel zogenoemde TCI-informatie binnen over Wolters, waaronder over de liquidatie op kok Robert Voorhorst. Voorhorst werd in z'n auto voor zijn huis beschoten met een salvo aan kogels. Het slachtoffer zat in de hennephandel.

Bij de politie komt ook informatie binnen dat Henk Wolters samen met een man bijgenaamd 'De Gier' naast wapens ook zou handelen in medicijnen en drugs.

Wapenopslag

De politie ontdekt in vervolgonderzoek een ruimte aan de Veemarkt in Zwolle waar Wolters zijn wapens opslaat. Ook heeft hij wapens in huis. De politie gaat Wolters vervolgens observeren, tappen en filmen. Ook worden zijn rij-bewegingen gevolgd met een peilbaken onder de auto en is zijn huis volgehangen met audio-opnameapparatuur.

Tristan

Op die manier komen verschillende verdachten in beeld, die allemaal werken onder Wolters. De eerste van die verdachten die zich moet verantwoorden, werd door Wolters 'Tristan' genoemd. En die verklaart in de rechtbank volop over Wolters: "Ik kreeg over hem te horen, als je wat nodig hebt, bel die man." Tristan komt geregeld bij Wolters thuis. "Ik kocht vaak zijn handel. Halve kilo's wiet en coke. Henk verkocht soms honderden grammen coke per dag. Die man was écht groot."

Doodgeschoten

Henk Wolters werd afgelopen oudejaarsavond dichtbij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat doodgeschoten met tientallen kogels. Hij kwam net terug van een feestje. Wie de dader is, is nog ongewis.

Wolters was eerder vorig jaar vrijgelaten uit voorarrest. Hij werd verdacht van het leiding geven aan de wapen- en drugsbende. Hij mocht het proces dat nu is begonnen afwachten in vrijheid. Wolters werd 'Oortje' genoemd, omdat een politiehond ooit een hap uit zijn oor beet.