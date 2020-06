Politie stuurt brieven naar tachtig drugsgebruikers in Hardenberg

De politie heeft een brief gestuurd naar ongeveer tachtig personen die in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen naar voren zijn gekomen als afnemer van drugs. Jeugdagenten gaan daarnaast in gesprek met een aantal jeugdige gebruikers en hun ouders.

November vorig jaar is in de gemeente Hardenberg een onderzoek gestart naar de handel in verdovende middelen en naar een jeugdgroep die overlast veroorzaakte. Tijdens het onderzoek zijn vier verdachten aangehouden. Er zijn ook telefoonnummers ontdekt die werden gebruikt door afnemers. Via de telefoon werd gecommuniceerd over het kopen van drugs.

Telefoonnummer op naam

De politie heeft uitgezocht op wiens naam de ontdekte telefoonnummers staan. Iedereen die één van de telefoonnummers op zijn of haar naam heeft staan, ontvangt een brief van de politie.

De politie vermoedt dat een aantal van die telefoonnummers op naam staat van ouders van jonge gebruikers. Door een brief te sturen naar de ouders worden ook zij in stelling gebracht. Het is voor de Politie IJsselland de eerste keer dat een dergelijke groep op deze manier benaderd wordt.

Preventief

"De gebruikers die een brief hebben gekregen zijn geen verdachte", aldus Ramon Arnhem, districtchef van de politie in IJsselland. "Wij willen voorkomen dat ze in de criminaliteit terechtkomen. Daarom gaan wij nu op een preventieve manier in verbinding met de jeugd en hun ouders."



Ook gaan wijkagenten in gesprek met oudere drugsbezitters die al langer in beeld zijn bij de politie en hulpverleners. De politie in Hardenberg wil zo een signaal afgeven en gebruikers wijzen op de mogelijkheden om van hun verslaving af te komen.



Hoe zit het met de privacy?

De politie maakt gebruik van gegevens die naar voren zijn gekomen in een politieonderzoek. Die gegevens mag de politie gebruiken om mensen te benaderen. Die informatie wordt niet gedeeld met derden.