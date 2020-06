Dode baby Haaksbergen: speciaal zoekteam Defensie doorzoekt huis en bodem

Een gespecialiseerd team van Defensie is vanochtend een zoekactie begonnen in het onderzoek rond de dode baby in Haaksbergen. Daarbij wordt met geavanceerde apparatuur zowel de woning als de grond rond het huis minutieus doorzocht. Ook wordt er met honden rond de woning gezocht.

In deze zaak wordt een 30-jarige moeder uit Haaksbergen intussen al wekenlang vastgehouden. Ze wordt door justitie verdacht van “betrokkenheid bij de dood van haar kind”.

De zaak kwam aan het rollen nadat de moeder en haar partner zich in het weekend voor Pasen met hun dode baby in het ziekenhuis van Enschede hadden gemeld. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren dusdanig verdacht dat de artsen de politie alarmeerden. Sindsdien zijn er al meerdere onderzoeken in en rond de woning gehouden. Afgelopen dinsdag nog is er een videoreconstructie gehouden.

Radarapparatuur

Vanochtend is een speciaal team van Defensie een onderzoek begonnen rond de woning aan de Jan Vermeerstraat. Dit Advanced Search Team wordt geregeld ingezet bij lastige onderzoeken. De medewerkers kunnen met onder meer speciale radarapparatuur dwars door muren kijken of zich in een pand eventuele verborgen ruimtes bevinden. Ook kunnen ze enkele meters diep in de grond kijken of er sprake is van ‘verstoringen in de bodem’.

Speurhonden

Bij de zoekactie worden ook speurhonden ingezet. Nadat een van de honden een signaal afgaf, hebben agenten met prikstokken de bloembak voor het pand doorzocht. Vervolgens zijn de honden meegenomen naar de achterkant van het huis.

Intussen komen er steeds meer politiebusjes ter plaatse.

Reactie politie

Een woordvoerster van de politie Oost-Nederland bevestigt dat het speciale Defensieteam vanochtend is begonnen met het onderzoek, maar wil niet ingaan op de vraag waar naar wordt gespeurd en op welke specifieke plekken onderzoek wordt gedaan.

Eerder bevallen

Bekend is dat de moeder eerder al is bevallen is van een kind dat slechts heel kort heeft geleefd. De politie wil niet kwijt of dit eerdere sterfgeval nu opnieuw wordt onderzocht.

De vrouw zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Ook bij de eerdere bevalling zou ze dat niet hebben geweten, zo vertelde ze in haar kennissenkring. Daarvoor zou een medische oorzaak zijn.

Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder, zegt niet te willen reageren.