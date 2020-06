Marte Röling: kunstenares en alleskunner

In 2016 mocht Inga Tjapkes bij haar op bezoek, in Uithuizen, de uiterste kop van Groningen. In een prachtige boerderij in een groene oase. Marte Röling (1939) woont er met Adriënne, Alissa en Wanda. Een mooie erfenis, zegt ze, van haar grote liefde en kunstenaar Henk Jurriaans.

Henk overleed in 2005 en Marte schilderde hem ruim 55 keer in ultra-grote portretten, die ze in 2010 ontroerend exposeerde in De Fundatie in Zwolle. Waar overigens ook haar grote vette gouden vredesduif op het dak staat.

Marte is kunstenares en alleskunner. Grenzeloos noemt museumdirecteur Ralph Keuning haar, haar visie en inspiratie. Zijn grote wens is een overzichtstentoonstelling van al haar werk. Over een paar jaar, want het lijkt een ondoenlijke uitdaging. Vooreerst deze bijzondere dubbeltentoonstelling: het werk van wijlen haar moeder Martine Antonie (Tonny Röling 1909-2006 ) die in de jaren 60 succesvol debuteerde met vier grote landelijke tentoonstellingen en vervolgens voor de vergetelheid koos. En het nieuwste werk van Marte Röling zelf... prikbeelden en beschilderde foto's die een heel bijzonder wereldbeeld opleveren... Dat bewaren we overigens nog even voor volgende week, eerst deze aflevering: Marte in haar boerderij en atelier.

Het eerste deel van de tweeluik over Marte Röling zie je in OverUIT de Kunst, zondag op TV Oost om 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 en 23.30 uur.