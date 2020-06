In drugslab Willemsoord werd zwaar verslavende drug crystal meth gemaakt

In het drugslab dat anderhalve week geleden werd ontdekt in een villa in Willemsoord werd de zwaar verslavende drug crystal meth gemaakt. Dat antwoordt de politie op vragen van RTV Oost. Het is het voor het eerst in Overijssel dat een lab is ontdekt waar deze drug werd gemaakt. Volgens de politie was het lab aanzienlijk van omvang en is het enkele maanden in werking geweest.

De drug is vooral bekend uit de hitserie 'Breaking Bad', waarin een ernstig zieke scheikundeleraar geld probeert te verdienen met het 'koken' van crystal meth. Hij wil zo zijn familie schuldenvrij achterlaten.

Langer vast

De 65-jarige bewoner van de villa aan de Ronde Blesse is aangehouden. Hij zit nog vast. Vandaag wordt bekeken of zijn voorarrest zal voortduren. Volgens de politie wordt nog wel onderzoek gedaan naar eventuele medeverdachten. Er zijn nog geen andere verdachten aangehouden.

Mexicaanse link

Bekend is dat met crystal meth veel geld te verdienen valt. In Nederland zijn al meerdere labs ontdekt. Verschillende keren werden in de labs Mexicaanse verdachten aangetroffen. Of er ook een Mexicaanse link is met het lab in Willemsoord, is nog niet bekend.

Tina

Crystal meth-labs zijn het afgelopen jaar vaker ontdekt in Nederland, ondanks het geringe gebruik in ons land. De drugs die in de labs worden gemaakt, zijn vooral bedoeld om door te sluizen naar het buitenland.

In Nederland wordt crystal meth wel nu en dan gebruikt in de zogenoemde MSM-scene, oftewel door mannen die seks hebben met mannen. Onder gebruikers in die groep wordt het 'Tina' genoemd. Ze gebruiken het vooral om een orgasme intenser te ervaren. In Zwolle zit een vrij grote gebruikersgroep.

Verslavend

De drug is zwaar verslavend en kan ertoe leiden dat je soms dagenlang wakker blijft. Je hebt dan vaak geen prikkel meer tot eten, drinken of slapen. Ook kun je er psychoses van krijgen. En omdat je niet eet en drinkt, droogt je mondholte uit, met als gevolg tandvleesontstekingen en het verlies van gebitselementen.