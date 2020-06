Enschede is dé bijenstad van Overijssel

"We zijn heel trots op dit predicaat", vertelt ecoloog Bart ter Beek van de Gemeente Enschede. "We hebben veel bloemenstroken door de stad aangelegd, een groene stadsbeek van anderhalve kilometer lang en ook burgers doen hard hun best om meer bloemen in de wijk te krijgen."

Bloemenstrook

Ter Beek laat een strook bloemen vlakbij de singel zien. Klaprozen, slangenkruid en kamille bloeien volop. De plensbui die er net overheen geraasd heeft, heeft veel bijen en hommels tijdelijk lamgelegd. "Kijk, hier onder de bloem zit een natte hommel. Die wacht tot hij opgedroogd is en weer energie heeft."

Onkruid

Veel mensen zouden dit stukje natuur rommelig vinden. "Ik krijg wel eens een telefoontje, of we niet eens moeten maaien. Maar juist die inheemse planten zijn belangrijk voor de Nederlandse insecten."

"En die kale zandplekjes tussen de bloemen zijn voor de wilde bij heel belangrijk. Daarin maakt hij kleine gaatjes, waar hij zijn eitje in legt. Dus we willen het ook niet helemaal vol laten groeien."

In het filmpje laat Ter Beek zien hoe de gemeente op meerdere manieren insecten aantrekt.

Maaibeleid

Ook de manier van maaien heeft veel invloed op de overlevingskans van de bijen. "Wij doen bijvoorbeeld aan sinusmaaien. Daarbij laten we stukken staan, zodat planten zaad kunnen vormen en volgend jaar weer opnieuw kunnen opkomen. Dit vergroot de biodiversiteit."

Honingbij

Ook burgers in de stad kunnen in hun eigen tuin veel doen voor bijen. Imker Anton Swaters woont midden in de wijk Twekkelerveld en verkoopt zijn honing aan mensen met hooikoorts. "Honingbijen kun je gericht laten vliegen op datgene waar iemand allergisch voor is en door daar honing van te eten, helpt het tegen de allergische reacties."

Wilde bij

Zijn tuin is een lang gestrekte oase van bloemen, fruitbomen, water en helemaal achterin zit in de hoek een bijenstal verstopt. "Ik zorg ervoor dat er het hele jaar iets bloeit. Zodat alle insecten, dus ook de wilde bij voedsel kan vinden."

Swaters geeft in het filmpje hieronder een paar simpele tips hoe je insecten in je tuin kunt helpen.