Coronaproof en toch gezellig: horeca in Steenwijkerland neemt gezamenlijke maatregelen

Toen de ondernemers noodgedwongen dicht moesten in maart hadden ze wel tijd om de koppen bij elkaar te steken. Met een steuntje in de rug van de gemeente Steenwijkerland kwam daar een gezamenlijk plan uit om de horeca per één juni veilig, maar vooral gastvrij weer te openen.

Welkom

Ondernemer Arjan Stroeve van Eethuys de Steen in Willemsoord is één van de trekkers van de gezamenlijke aanpak: "We willen de klanten vooral laten zien dat je hier welkom bent, niet alleen bij ons maar in de hele streek. En zo hoef je ook niet zelf als individuele ondernemer het wiel uit te vinden".

Dezelfde stickers in alle horeca in de Kop van Overijssel (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Arjan Stroeve is blij met de uitstraling van de stickers die de klanten moeten wijzen op de regels. Ze zijn uitgevoerd in de kleuren en het logo van Nationaal park Weerribben-Wieden: "je kan wel overal zwart-geel lint gaan spannen, of verbodskruisen opplakken, maar dan straal je uit 'hier is het gevaarlijk'. Wij willen juist benadrukken wat er wél kan". Scrollen door de kaart Ander onderdeel van de samenwerking is de digitale menukaart. De klant kan op zijn smartphone er doorheen bladeren en een bestelling plaatsen. Voordeel is dat er geen menukaarten ontsmet hoeven te worden. Om de kaart te bekijken hoef je alleen maar een QR-code te scannen op je tafel. De kaart werkt erg goed, ziet Stroeve: "Dankzij subsidie van de gemeente krijg je er een professionele fotoshoot bij zodat alles er mooi uitziet. Mensen vinden het leuk, en het scheelt voor ons heen en weer lopen. De kaart is gekoppeld aan ons eigen kassasysteem, het werkt heel makkelijk". scrollen door de menukaart (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Geen vervanging De gezamenlijke stickers worden massaal gebuikt, maar de digitale kaart wagen niet alle ondernemers zich aan. Ze willen niet hun personeel erdoor vervangen. Maar dat is ook niet de bedoeling, zegt Stroeve: "Je hebt juist meer tijd om er echt voor de gasten te zijn, als je niet elke portie bitterballen hoeft op te nemen". Nog een bijkomend voordeel: mensen bestellen meer, is de ervaring bij de Steen: "Ze gaan zitten voor een drankje, maar dan zien ze de code, proberen het uit en zien dan allemaal lekkers voorbij komen. Met één klik bestellen ze er dan toch een gebakje of borrelplankje bij". "Toch nog wat lekkers bij de koffie bestellen" (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)