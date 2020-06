Minister Van Nieuwenhuizen wil extra geld voor aanpak droogte in Overijssel

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil extra geld beschikbaar stellen voor maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de droogte in Overijssel te beperken. Dat heeft ze vanmorgen gezegd bij een bezoek aan het Springendal waar ze zich liet voorlichten over de verdroging van het gebied.

In het Springendal is de beek al zodanig aangepast dat het water niet meer wegstroomt uit het gebied en beter benut kan worden voor bijvoorbeeld het nathouden van landbouwgronden.

Extra geld voor maatregelen

"De maatregelen die hier bij de beek zijn genomen, daar is ook geld voor nodig geweest", zegt de minister. "Ik heb me daarvoor ingespannen en ik ga ook nu weer een voorstel doen aan de Kamer om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat we hier snel mee aan de slag gaan."

De minister zit regelmatig met provincie, gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven om tafel om de problemen te bespreken en op te lossen.

Dreigend tekort zoet water

De waterschappen trekken aan de bel bij de minister omdat in Overijssel een tekort aan zoet water dreigt. Het is al voor het derde jaar op rij droog in Nederland en de gevolgen daarvan worden vooral in Overijssel goed duidelijk. Met name de hoge zandgronden in Twente en Salland hebben het zwaar. De waterschappen staan voor een grote uitdaging: hoe houd je het weinige water dat valt beter vast?

Volgens de minister zijn de droogte- en klimaatproblemen een van de grootste vraagstukken van deze tijd. "Zeker, ik denk dat we daarom ook niet genoeg kunnen benadrukken dat mensen ook zelf verstandig met water om moeten gaan. Verspil het niet", aldus Van Nieuwenhuizen. "Denk na voor je grote zwembaden met water gaat vullen. Kijk of in je eigen tuin misschien een paar tegels eruit kunnen."

Tuin met sponswerking

De eigen tuin kan bijdragen aan de sponswerking van de grond, want met alleen maar tegels in de tuin stroomt het water weg via het riool. En dat moet niet. "We zijn in Nederland heel goed in het afvoeren van water, maar moeten nu ook goed gaan kijken hoe we water beter vast kunnen houden", aldus de minister.

Van Nieuwenhuizen wil dus extra geld beschikbaar stellen voor de strijd die in Overijssel gevoerd wordt tegen de droogte, maar over de hoogte van dat bedrag laat zij zich niet uit. "Daar moet ik eerst toestemming voor hebben van de Kamer. We hebben binnenkort een overleg over dit onderwerp en dan zal mijn inzet zijn dat we alle mooie plannen die hier zijn ook daadwerkelijk gaan uitvoeren."

Drinkwaterprobleem?

Blijft de vraag of we in Overijssel, en meer specifiek Twente, bang moeten zijn dat we straks een drinkwaterprobleem hebben? Komt er straks geen water meer uit de kraan? "De drinkwaterbedrijven, en dit geval Vitens, geven aan dat mensen zich daar geen zorgen over hoeven te maken. We hebben natuurlijk wel gezien dat de waterdruk naar beneden moest omdat de vraag zo enorm was gestegen."

De minister verwacht dat wanneer de vraag naar water weer een beetje normaliseert en mensen verstandig met water omgaan het allemaal goedkomt.