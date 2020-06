Dodelijke aanrijding in Zwolle was te voorkomen geweest, bestuurder reed veel te snel"

"Als meneer niet zo hard had gereden, dan had het slachtoffer nog geleefd." Dat zei de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Almelo in de strafzaak rond een dodelijk verkeersongeval in Zwolle. Tegen de 29-jarige veroorzaker is een werkstraf van 240 uur, 3 maanden voorwaardelijke celstraf en een jaar rijontzegging geëist.

Bij het ongeval op 27 januari 2019 net na middernacht, op de kruising van de Zwartewaterallee met de Mozartlaan, kwam een 69-jarige inwoner van Zwolle om het leven. De man stak bij de oversteekplaats over en kon de met hoge snelheid aanstormende auto van de verdachte niet ontwijken. Hij was op slag dood.

Verkeerslicht op rood

Het rapport van de Verkeersongevallendienst (VOA) is duidelijk. De 29-jarige moet niet alleen tussen de 83 en 89 kilometer per uur gereden hebben waar 50 de maximale snelheid is, hij moet ook tientallen meters genegeerd hebben dat het verkeerslicht op oranje stond en op rood sprong net nadat de neus van de auto het passeerde. Het slachtoffer zou zelf ook door rood zijn gelopen.



Bij een test zou daarnaast ook gebleken zijn dat er stoffen in het bloed van de bestuurder zaten die er niet hoorden. Een ademtest kwam tot twee keer toe met de uitslag dat er sprake zou zijn van cocaïnegebruik. Omdat bij een bloedonderzoek de uiteindelijk gevonden hoeveelheid te klein was, staat dat niet vast.

In zijn auto zouden wel een aantal 'Miauw miauw' pillen zijn gevonden, een soort van amfetamine die volgens de Jellinek-kliniek onder andere wazig zicht kan veroorzaken.

YouTube

Ook zouden gebruikers van deze sinds 2012 verboden harddrugs een intensere muziekbeleving ervaren. Uit onderzoek aan de telefoon van de 29-jarige zou blijken dat er tot vlak na het ongeluk gebruik werd gemaakt van YouTube. De verbinding met deze app werd pas verbroken toen de verdachte zijn vriendin belde om te vertellen dat hij bij een ongeval betrokken was.



De 29-jarige zegt dat hij niet te hard reed en het verkeerslicht voor hem gewoon op groen stond. Hij zegt het onderzoek van de VOA niet te vertrouwen. "Ik weet dat ik niet fout zat, dat weet ik zeker, als ik dat zo allemaal lees begin ik te twijfelen, hebben ze dat allemaal wel naar waarheid onderzocht?" De man ontkende voor de rechter dat hij filmpjes zat te kijken tijdens het autorijden.



Over de in zijn bloed aangetroffen stoffen medicatie zegt de man wel een verklaring te hebben. Een dag voor het ongeluk had hij een tandartsbehandeling aan zijn verstandskies. "Ik had medicatie voor de pijn gehad, geen idee welke."

Afgenomen

"Hij moet beseffen wat hij van ons heeft afgenomen" zei de zoon van het slachtoffer. "Mijn vader was heel belangrijk voor onze familie, mijn moeder is slecht ter been en was volledig afhankelijk van hem." Volgens de zoon maakte zijn vader nog een wandeling voordat hij ging slapen. "Nu ben ik degene die alles voor mijn moeder doet."



"Meneer zegt het zelf al, ik heb hem niet opzettelijk dood gereden" zei de officier van justitie, "maar door uw verkeersgedrag leeft die meneer niet meer." Zij is van mening dat de 29-jarige "zeer onvoorzichtig" reed.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.