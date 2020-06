Boeren Ageler Es bidden en gaan met de pet rond tijdens traditionele brooduitdeling

Het is een eeuwenoude traditie in Agelo. Elke tweede maandag na Pinksteren bidden en zamelen boeren uit de regio geld in tijdens de 'brooduitdeling' bij het landkruis aan de Zonnebergweg.

Elk jaar op de tweede maandag na Pinksteren om klokslag 14.00 uur vindt de 'brooduitdeling' plaats. Met gebogen hoofd en leunend op de rechterknie bidden de rijke boeren uit de regio bij het landkruis 'de Boaken' aan de Zonnebergweg voor een goede oogst.

Vroeger deelden ze roggebrood uit aan de armen, maar sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw gaat een van de boeren halverwege de ceremonie met de pet rond en haalt geld op voor een goed doel.

Minder bekende traditie

Een aantal jaren geleden is gepoogd om de 'brooduitdeling' op de Ootmarsumse toeristische kalender te zetten maar dat viel in Agelo niet in goede aarde. De boeren kwamen niet opdagen en de bijeenkomst werd eenmalig verplaatst naar een ander moment.

Oorsprong van de brooduitdeling

Mogelijk is het noodweer in 1738 de oorsprong van de jaarlijkse plechtigheid op de Ageler Es. Op 21 juni werd Agelo overvallen door een onweersbui met hagelstenen zo dik als 'doeveneier' (duiveneieren), is te lezen in een schrijven. Huizen raakten beschadigd en roggevelden werden verwoest. Daarop besloten (rijke) boeren om jaarlijks 'te bidden en goed te doen', in de hoop gespaard te blijven voor natuurgeweld.