Vanuit de auto sfeer proeven op de campus van de Universiteit Twente

Potentiële studenten maken vandaag op een bijzondere manier kennis met de Universiteit Twente. Via een autorit over de campus, een zogeheten DriveUTrough, maken ze een toer over de campus. Een speciale route voert langs de onderwijsgebouwen en voorzieningen, zoals de studentenkamers en atletiekbaan.

Door de coronacrisis is een normale 'open dag' niet mogelijk. "Het is niet ideaal, maar op deze manier kun je toch een beetje het campus-gevoel krijgen", zegt bestuursvoorzitter Van der Chijs. Want behalve om 'het met de neus in de boeken zitten' draait studeren volgens hem ook om om het sociale contact en het ontdekken van wat de wereld te bieden heeft.

"En dat kan bij ons goed, ook met de coronamaatregelen. Wij beschikken over een 'anderhalve vierkante kilometer-campus' met veel ruimte en die gaan we gebruiken ook. We doen er alles aan om de eerstejaars zoveel mogelijk op de campus les te geven."

Meer studenten

Met zeventig aanmeldingen is de DriveUThrough volgeboekt. Het is een voorteken dat het aantal studenten aan de UT het komende jaar toe gaat nemen. Door de coronacrisis verwachten de gezamenlijke universiteiten een stijging van zo'n zes procent. Door de coronacrisis kiezen veel scholieren niet voor een tussenjaar en liggen de slagingspercentages op middelbare scholen hoger.

Buitenland

"Eerst zien dan geloven", reageert Van der Chijs op de verwachte toename. Want tegenover de binnenlandse belangstelling staat mogelijk een afname van het aantal buitenlandse studenten. Doorgaans komt 35% van de nieuwe studenten uit het buitenland. "Vanuit Europa verwacht ik dat het op peil blijft maar we hebben ook studenten uit landen als Brazilië en India. In een land als Indonesië zijn studiebeurzen zelfs stopgezet."