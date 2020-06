Rinie Weideman werd tijdens haar leven niet gezien, maar heeft nu gedenkplek in Deventer kerk

Rinie Weideman had geen familie meer toen ze op 13 mei op 86-jarige leeftijd overleed. Haar uitvaart in coronatijd was uiterst sober. Tijdens haar leven voelde ze zich altijd ongezien, maar nu heeft ze een gedenkplek in de Deventer Grote of Lebuïnuskerk. "Hier wordt ze nog even gezien", zegt dominee Saar Hoogendijk.

In de kerk is een gedenkplek ingericht voor mensen die zijn overleden in de coronatijd, maar niet speciaal door corona. Dominee Hoogendijk legt uit: "We denken dat er behoefte aan is. In deze coronatijd kunnen niet veel mensen naar uitvaarten, kunnen geen afscheid nemen. De gedenkplek is een soort verlengstuk van de uitvaart. Je kunt hier op een andere manier afscheid nemen en herdenken."

Blij met gedenkplek

De gedenkplek is in de Magistraatkapel in de kerk ingericht. Op een grote tafel staan inmiddels twee kaarten. Naast de kaart van Rinie Weideman brandt een kaars. Saar Hoogendijk: "Vanuit de kerk en de vrouwenbond hebben we haar uitvaart gedaan. Ik ben heel erg blij dat er nu een plek is waar ze even herdacht kan worden, waar ze in beeld is en waar een verhaaltje over haar leven te vinden is."

Mensen die een plek voor een overleden iemand in de coronatijd willen inrichten kunnen contact zoeken met de kerk. Een gedenkplek mag drie weken blijven staan. "Nu is de aanloop nog mondjesmaat", zegt dominee Hoogendijk. "We hopen dat mensen het oppikken, maar we hebben het vermoeden dat de belangstelling zal groeien."