Hoe moet de 1,5-metersamenleving in de ogen van Enschedese jongeren eruitzien?

Hoe moet de nieuwe anderhalvemetersamenleving eruitzien? Over die vraag van premier Rutte vorige maand spraken jongeren, jongerenwerkers en wijkagenten in Enschede gisteravond. Christina Saweiros, jongerenwerker bij Alifa: "Jongeren geven aan dat ze niet bang zijn voor het virus, omdat zij niet tot de risicogroep behoren. Dat zij bij besmetting wel anderen mee in gevaar kunnen brengen, dringt niet echt tot ze door."

Maar dat betekent niet dat er geen bereidwilligheid is om mee te denken over de vraag van Rutte.

Zo gaven de Enschedese jongeren aan dat ze het lastig vinden om afstand te houden bij het sporten en daarom graag in wilden zetten op online sporten. "Dan weten ze echt zeker dat ze niets fout doen", verklaart Saweiros.

'Communiceer met ze'

En ook hebben de jongeren behoefte aan duidelijkheid. "Veel van hen geven aan dat er nog helemaal geen communicatie is geweest over hoe volgend schooljaar eruit gaat zien."

"Waar moeten ze rekening mee houden? Wat is de locatie van de lessen? Communiceer met ze, is onze boodschap." Dat geldt zeker voor de scholieren die de afgelopen maanden tegen de onlinelessen aan liepen, omdat ze al achterliepen of eigenlijk extra hulp nodig hadden.

Uitgaan op grote pleinen

Iets wat door de coronamaatregelen volledig is weggevallen de afgelopen maanden, is het uitgaan. "Daar is grote behoefte aan", zegt Saweiros. En dat dat nu nog niet kan, snappen de jongeren.

"Maar waarom zouden we niet meer gebruik kunnen maken van de grote pleinen, zoals de Oude Markt in Enschede of het Willem Wilminkplein?" Veel meer buiten en veel groter, is het devies.

Strafblad

Wat de jongeren echt graag helemaal anders zouden willen zien, is het strafblad dat je kunt krijgen bij het overtreden van de coronaregels. "Ik werd gegrepen door de discussie over het buiten chillen."

"Dat doen de jongeren namelijk stuk voor stuk en dat je bij overtreding een boete kunt krijgen, is bekend. Maar veel jongeren weten niet dat ze dan ook direct een strafblad hebben. Dat wist ik ook niet. Daar werd dus erg heftig op gereageerd. En is dat dan echt nodig, vragen wij ons af?"

Burgemeester

De plannen die gisteren zijn geopperd, worden in een volgende bijeenkomst uitgewerkt. "We willen de punten die nu zijn genoemd concreter maken."

"Wat kunnen we er nu echt mee doen en wat is realistisch? Daarvoor willen ook de politiek erbij betrekken. We hebben al een afspraak met de burgemeester."