Geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters betrok zijn dochter in drugshandel

De dochter woonde bij hem in de buurt, ook in de Kamperpoort. "Hij stalde wel eens wat bij mij", zei ze vandaag in de rechtbank. Zo had ze geregeld medicijnen of drugs om te verhandelen in huis. Bij een inval bleken er vijfhonderd xtc-pillen te liggen.

Gebruikt

Volgens de dochter heeft haar vader haar "een beetje gebruikt". Tot een aantal jaren geleden wist ze niet eens dat Henk Wolters haar biologische vader was. Toen dat duidelijk was, verbrak ze het contact vrij snel. "Hij gebruikte toen veel drugs en was alcoholist." Later werden de banden toch weer aangehaald. "Hij ging met me naar de stad, dan kocht hij een spijkerbroek of horloge voor me."

Handel

"Henk vroeg me later dan of ik even wat wilde bewaren in mijn huis, dat deed ik dan." Ze doelt daarmee op drugs of medicijnen. Maar de rechters vragen zich af of haar rol niet groter is geweest. "Wilde u zelf ook niet in de handel?", vroegen ze zich af.

De rechtbank doelde op verschillende opgenomen gesprekken, waaruit blijkt dat zij cokedeals afhandelt en zelfs xtc-pillen lijkt te willen verkopen aan haar eigen vader. Zo zegt ze in een opgenomen gesprek met haar vader: "Wil je nog xtc kopen? Ik heb vijfhonderd liggen."

Maar de dochter zelf zegt dat ze is 'meegesleurd' door haar vader. "Ik heb ook alles eerlijk verteld bij de politie. Daar was mijn vader heel boos over."

Onderzoek Macan

De dochter is één van de veertien verdachten in onderzoek 'Macan'. Dat onderzoek draait om een vermeende wapen- en drugsbende. Henk Wolters zou de spil zijn geweest in die bende. In het onderzoek is volop getapt, zijn gesprekken in het huis van Wolters afgeluisterd, werd er gefilmd, geobserveerd en gevolgd.

Liquidatie

Eerder vandaag werd duidelijk dat de politie op het spoor van de vermeende wapen- en drugsbende was gezet na TCI-informatie, oftewel informatie uit de onderwereld. Henk Wolters zou betrokkenheid hebben bij de liquidatie van kok Robert Voorhorst in de Zwolse wijk Stadshagen in 2014. Hij zou een rol hebben gespeeld bij de handel in het moordwapen, een automatisch geweer.

Ook werden sporen van Wolters aangetroffen op een wapen dat verstopt lag in een kluis van een andere man in Stadshagen, rapper Makka. Die was eerder die dag aangehouden bij Badhoevedorp, met een automatisch wapen in de auto.

Henk Wolters werd afgelopen oudejaarsavond doodgeschoten met tientallen kogels. Dat gebeurde dichtbij zijn huis. De dader is nog spoorloos.