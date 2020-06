Advocaat wraakt rechter Almelo: zaak over stalking kinderen ligt voorlopig stil

De Oldenzaalse man ligt al jarenlang overhoop met zijn ex, de moeder van hun beider zoons. De onenigheid is inmiddels zo uit de hand gelopen dat de moeder de kinderen heeft toegewezen gekregen en de 51-jarige een contactverbod heeft. Volgens de vader worden zijn kinderen slecht behandeld door hun moeder en is het zijn taak "om er alles aan te doen om mijn kinderen te bevrijden uit de gestoorde greep van hun moeder."

Het contactverbod zou de man vorig jaar meermaals genegeerd hebben door kaartjes in de bus te doen en berichtjes via WhatsApp te sturen. In mei vorig jaar zocht de vader een van zijn zoons op tijdens een voetbaltraining. Daarmee overtrad hij de voorwaarden van het contactverbod en kwam de vader vast te zitten.

Beelden

Beelden van die ontmoeting werden donderdag in de Almelose rechtszaal afgespeeld. Ze werden gemaakt door de verdachte zelf en te zien was dat de zoon verbaasd is zijn vader op het voetbalveld te zien. Als de vader de jongen vervolgens beetpakt en vraagt om een zoen begint de jongen in paniek te gillen en roept "papa ik wil niet, nee!"

De advocaat van de vader wilde tijdens de zitting een deskundige horen over het verschijnsel 'ouderverstoting'. Volgens de advocaat was het erg belangrijk dat daar meer duidelijkheid in komt om te begrijpen welke belangen allemaal spelen in de rechtszaak.

Niet onafhankelijk

Zijn verzoek werd door de rechter afgewezen omdat de deskundige niet onafhankelijk en onpartijdig zou zijn. De man schreef meerdere blogs op internet waarin hij zich in niet al te fraaie termen uitliet over het optreden van de Almelose rechtbank in de zaak van de vader. Ook was hij een van de mannen die voor de rechtbank demonstreerde tegen het voorarrest van de Oldenzaler.

De afwijzing van het verzoek werd door de advocaat beantwoord met de opmerking dat hij niet anders kon dan de rechter wraken. Daarop werd de zaak gestopt.

Wrakingskamer

Voordat de behandeling van de strafzaak verder kan gaan, moet een speciale wrakingskamer, bestaande uit een aantal rechters die niets met de zaak te maken hebben, zich buigen over het verzoek. Zij besluiten na beraad of het wrakingsverzoek terecht of onterecht was. In het eerste geval wordt de zaak opnieuw gedaan met een nieuwe rechter, in het andere geval gaat dezelfde rechter ergens dit jaar 'gewoon' verder met de zaak.