Enschedese feestbus trakteert geslaagden op dreunende decibellen en blote benen

Een heel traject door Lonneker en Enschede legt de feestbus vandaag af. Een dj aan boord, knallende boxen naar buiten gericht en dansende dames rondom. "Dit is heel erg leuk", zegt Sam, die net is geslaagd voor het vwo. Ze was aan het werk in een supermarkt in winkelcentrum Deppenbroek en wordt uit de winkel gehaald. "Een heel gaaf initiatief", straalt ze.

Blote benen in de regen

Even verderop wordt Kai, ook in Deppenbroek, thuis door de felicitatiedienst overvallen. De regen komt met bakken uit de lucht, maar gedanst wordt er. Op straat, in de plassen, het maakt allemaal niet uit. Blote benen, korte rokjes. Alles nat. En weer die dreunende beat. "Dankjewel", glundert Kai vanuit de deuropening. "Ik ben geslaagd voor de mavo, dit had ik niet verwacht."

De bus trekt dan weer verder Enschede in. Met dansende dames die inmiddels doorweekt zijn, een dj die het maar net droog kan houden en deinende paraplu's die voor enige verlichting zorgen. "We brengen de anderhalvemeterparty naar de geslaagden toe", zegt organisator Marleen Meijerink. De coronavoorschriften worden daarbij strikt in acht genomen. Twee security-dames bewaken de veilige afstand. Al doen ze dat wel dansend in de regen.