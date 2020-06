Zwolse moordzaak-tapes: 'Deze knalt echt, hij blaast zo door je heen'

Politie heeft audio-opnames over wapenhandel door vermoorde Zwollenaar (Foto: Getty Images)

"Deze knalt echt hoor. Hij blaast zo door je heen!" Een opgenomen gesprek van de geliquideerde Henk Wolters uit Zwolle met een klant laat weinig aan de verbeelding over. De audio-opname, waar RTV Oost kennis van heeft genomen, gaat over de verkoop van een oud recherchewapen.

"Dit is geen troep hoor", hoor je Wolters zeggen. De tape is een rare gewaarwording, zeker als je weet dat Wolters zelf door vuurwapengeweld om het leven is gekomen. Afgelopen oudejaarsavond werd hij met tientallen kogels om het leven gebracht.

Het opgenomen gesprek gaat volgens justitie om de verkoop van een FN-pistool, een oud-politiewapen, aan een klant uit Deventer. Die vermeende klant is 'Slangenman', zegt het OM. Via sms heeft de Deventenaar contact opgenomen met Wolters en hij gaat langs bij diens huis aan de Zwolse Buitengasthuisstraat. Observatiecamera's registreren volgens het OM zijn bezoek.

Geheime opnames

Met in het geheim opgehangen geluidsapparatuur kan de politie vervolgens meeluisteren wat er binnen gebeurt. Volgens justitie is ook Wolters' zoon in de ruimte aanwezig. "Wat wil je hebben", vraagt Wolters. "Een Browning, een Tokarev, of zo'n Franse?" Slangenman antwoordt: "Geen idee, mag ik ze vasthouden, kan ik het proberen?"

Recherchepistool

Ook wordt er gesproken over het aandoen van handschoenen en de prijzen voor de wapens. "Dit is een oud-recherchewapen", hoor je Wolters zeggen. Vervolgens klinkt een metaalachtig geluid, alsof een wapen wordt doorgeladen. "Het is licht hé?", hoor je Slangenman vragen.

"Ja, zegt Wolters. Maar het is een goeie hoor. Hij blaast zo door je heen", gevolgd door een klik-geluid. "Dat is de beveiliging, die knijp je in en dan schiet 'ie."

Bezorging

"Die Browning neem ik voor 800 euro", zegt Slangenman volgens justitie. Henk Wolters antwoordt: "Dan doe ik er vijftien kogels bij." Afgesproken wordt dat Wolters het wapen de volgende dag zal afleveren in Deventer bij Slangenman thuis.

Uit telefoongegevens blijkt dat Wolters inderdaad naar de koekstad is afgereisd. 'Ik kom er aan', stuurt hij met zijn mobiel. Zijn telefoon straalt een mast aan in de buurt van Slangenmans huis.

Slangen

Overigens ontkent Slangenman een wapen bij Wolters te hebben gekocht. "Ik ben dat niet op die opname", zegt hij. Slangenman draagt zijn bijnaam, omdat hij ooit de trotse bezitter was van een fraaie collectie slangen. Hij had er meer dan twintig, waaronder forse pythons en anaconda's. De mooiste beesten zijn doodgegaan, omdat Slangenman een tijdlang vastzat.

Zijn advocaat, de bekende strafpleiter Jan Vlug, stelt dat het OM niet kan bewijzen dat het ging om handel in echte wapens. "Het opgenomen gesprek kan ook om wettelijk toegestane airsoft-wapens gaan. Daarnaast zijn die wapens waarover gesproken wordt nooit ergens aangetroffen."

Wapenhandel

Maar dat Wolters in wapenhandel zat, lijkt wel duidelijk. Zo wordt er in de kluis van een Zwolse rapper een pistool gevonden met sporen van Wolters. Het gaat om een 9mm Makarov, weer een ander merk wapen. De rapper in wiens kluis het wapen werd gevonden, was eerder die dag op de snelweg gepakt met een Skorpion machinegeweer.

Daarnaast is er TCI-informatie, oftewel info uit de onderwereld, dat Wolters betrokkenheid zou hebben bij de liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in 2014. Zijn auto, met de horeca-man er in, werd voor diens huis doorzeefd met een automatisch wapen. Wolters zou volgens de informatie een rol hebben gespeeld bij de levering van dat machinegeweer.

Volgens het OM werkte Wolters in zijn werkzaamheden als handelaar samen met Michel 'De Gier' en Saber G. uit Zwolle. Die laatste zou de leverancier zijn geweest van het oude dienstwapen van de politie.

Liquidatie Wolters

Afgelopen oudejaarsavond is Wolters zelf dodelijk getroffen door tientallen kogels. Hij is dichtbij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat doodgeschoten. De dader is nog spoorloos.

De rechtszaak tegen hem als leider van een bende die in wapens en drugs zou handelen, zal nooit doorgang vinden. De vermeende bendeleden staan de komende weken terecht. Gisteren waren dat er drie; een tussenhandelaar, Slangenman en Wolters' dochter.

Die laatste zou door haar vader de drugshandel zijn ingesleurd. Wolters' zoon moet zich binnenkort ook nog verantwoorden voor de rechtbank. In totaal zijn er veertien verdachten. De rechtbank zal in al hun zaken uitspraak doen op 2 juli.