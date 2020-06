Fraai staaltje Strava-Art tijdens alternatieve Alpe d’HuZes: Geert uit Zwolle tekent al fietsend een hart

Hoewel de Alpe d’HuZes dit jaar niet plaatsvindt in Frankrijk, zijn er veel mensen die het evenement toch op een bijzondere manier willen beleven. Een van hen is Geert Klijnstra uit Zwolle. Hij vertrok vanochtend om vijf uur vanuit zijn woonplaats. Met een tot in de puntjes uitgemeten route door Overijssel en Gelderland 'tekende' de Zwollenaar een hart op de landkaart.

"Het was even puzzelen", zegt Geert na ruim negen uur fietsen over een afstand van 220 kilometer. "In sommige dorpjes moest ik aardig wat rare weggetjes nemen, maar we deden alles voor de tekening. En het is uiteindelijk gelukt. Met dit symbool willen we mensen toch een hart onder de riem steken."

De eerste veertig kilometer fietste Geert helemaal alleen. Daarna sloten achtereenvolgens zijn vader, zus, broer en nichtje bij hem aan. "Samen zijn we 'Team all in the family', bestaande uit drie generaties. Het was echt een soort estafettevorm."

'Beste van gemaakt'

Alpe d’HuZes is een evenement waarbij normaal gesproken tot 5.000 fietsers, hardlopers en wandelaars op één dag maximaal zes keer de Alpe d’Huez beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Ondanks dat het evenement dit jaar plaatsvond in Nederland en in aangepaste vorm, beleefde Geert zodoende toch een beetje dat speciale Alpe d’HuZes-gevoel. "Vanochtend zeker, toen het startschot klonk. Die heb ik live kunnen volgen via de stream. Maar de saamhorigheid die er normaal gesproken op de berg is, daarmee is het onvergelijkbaar. Die sfeer is alleen daar te ervaren. Maar dit is wel het beste wat er konden maken nu we niet naar Frankrijk konden."

7,2 miljoen

De deelnemers hebben dit jaar tot nu toe 7,2 miljoen euro opgehaald. Het bedrag is opgehaald door deelnemers aan de editie van 2021, maar wordt nu alvast overgemaakt. Door het geld nu over te maken, en niet pas na afloop van de jubileumeditie volgend jaar, valt het onderzoek naar kanker niet stil.