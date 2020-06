Nieuwe app moet inwoners Almelo uit de schulden houden

Honderd mensen in Almelo gaan als proef de Buddy-app gebruiken. Belangrijk is dat de privacy gegarandeerd is volgens wethouder Arjen Maathuis: “Dit soort apps wordt ontwikkeld volgens alle strenge richtlijnen die er zijn, inclusief de Europese betaalwetgeving. Bovendien heeft de ontwikkelaar van de app Buddy Payement een betaalvergunning gekregen van de Nederlandse bank.”

De bedoeling van de app is vooral om inwoners van Almelo te helpen om uit de schulden te blijven en is onderdeel van het Schuldenlab, wat als doel heeft de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Ontwikkelaar Camiel Kuiper laat de app zien: “Kijk, in het eerste scherm zie je het geld wat je echt nog uit kan geven. De vaste lasten zijn gereserveerd en als je benieuwd bent naar wat er dan gereserveerd is, swipe je naar het vaste-lastenoverzicht.”

Inzicht geven

Schuldenspecialist Janine Smit van de gemeente Almelo denkt dat de app een goede aanvulling is: “Mensen hebben soms geen idee van wat ze overhouden en als schuldenspecialist zijn we vaak vooral bezig met mensen inzicht te geven in hun inkomsten en uitgaven. En omdat veel mensen al heel veel hun telefoon gebruiken, kan deze app een goede aanvulling zijn.”