Zwaar getroffen IJsselheem is na bijna drie loodzware maanden coronavrij

Woonzorgconcern IJsselheem heeft veertien vestigingen in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Vooral in Zwartewaterland werden de zorgcentra zwaar getroffen. Op het moment dat in maart de verpleeghuizen op slot gingen, waarde het virus al rond in de Hazelaar in Hasselt.

"Doodvonnis"

Bestuurder Karin Leferink was op dat moment bang dat een groot deel van de bewoners zou overlijden: "Voor kwetsbare oudere en zieke bewoners leek het virus op dat moment een doodvonnis. Als het eenmaal binnen de muren was, dan kon een heel huis omvallen, vreesden we."

Maar hoewel het virus verwoestend om zich heen greep, overleefden er toch meer patiënten dan Leferink had verwacht: "Het is natuurlijk heel verdrietig dat tachtig van onze bewoners zijn overleden, maar ook 170 coronapatiënten, dat is ruim twee derde van de zieken, zijn er weer bovenop gekomen, dat moeten we ook niet vergeten."

Zorg voor een coronapatient (Foto: eigen foto IJsselheem)

Personeel massaal ziek Niet alleen de kwetsbare bewoners werden geveld door corona, ook van de medewerkers werd een flink deel ziek. Sinds half maart zijn zo'n vijfhonderd zorgmedewerkers van IJsselheem ziek geweest, voor het overgrote deel met coronagerelateerde klachten. Honderdveertig van hen zijn ook echt positief getest op corona, maar door het tekort aan tests werd ziek verpleeghuispersoneel eerst helemaal niet onderzocht. Inmiddels zijn vrijwel alle zieken weer hersteld en ook weer aan het werk. Er zijn geen medewerkers overleden aan corona. De Hazelaar in Hasselt werd zwaar getroffen door corona (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Geen garanties Dat corona nu is overwonnen bij de huizen van IJsselheem, betekent niet dat het voorgoed weg is, benadrukt Leferink: "We hebben werk waarbij er altijd veel contact blijft tussen bewoners en personeel, en het ook zo weer ergens binnen kan komen." "Maar we weten nu wel al veel meer over het virus en welke beschermende maatregelen nodig zijn, voor ons personeel maar ook voor de bezoekers. We gaan er dus wel vanuit dat het bij een volgende keer minder ernstige gevolgen zal hebben", verwacht Karin Leferink. Nieuwe bewoners welkom Inmiddels zijn er al wat nieuwe bewoners gekomen, ook in de huizen waar corona heeft geheerst, zoals in de Hazelaar in Hasselt, vertelt Leferink: "Dat is best spannend. Niet alleen voor de nieuwkomers, maar ook voor de bewoners en het personeel. Maar we hebben ook de zorgplicht voor mensen bij wie het thuis niet meer gaat en die hier beter af zijn, dus ze zijn van harte welkom." In april maakte RTV Oost de documentaire Steun, hoe Hasselt vecht tegen het virus. Hierin staan onder meer de grote zorgen in verpleeghuis de Hazelaar centraal.