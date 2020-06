Overijssel steekt 3,75 miljoen euro in leefbaarheid platteland

Overijssel wil samenwerken met (agrarische) ondernemers om invulling te geven aan het plan 'Leefbaar Platteland'. De provincie wil met het plan investeren op drie vlakken. Allereerst komt er een plattelandsagenda die het evenwicht zoekt tussen stad en buitengebied, landelijke programma’s en lokale ambities en natuur en leefbaarheid.

Het tweede is een netwerk van kennispartners. Leefbaar Platteland ziet lokale kracht als de motor achter leefbaarheid. Het netwerk kan een meerwaarde zijn voor de lokale kracht met wetenschap, data en kennis van partners. Als laatste komt er een subsidie voor projecten die voor de lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland.

Landelijk, regionaal en lokaal

Ook in Den Haag is er aandacht voor de leefbaarheid op het platteland. Maar volgens gedeputeerde Roy de Witte is er ook een rol voor de provincie weggelegd. "Landelijke aandacht is zeker nodig, maar er speelt zoveel meer. De afgelopen maanden hebben we in werkbezoeken door de hele provincie veel informatie opgehaald. Mensen weten zelf heel goed wat er nodig is, maar dan wel vanuit lokale tradities en verbondenheid."

Een leefbaar platteland is geen nieuw thema, dat regelen dorpsbewoners vaak zelf door elkaar te helpen of lokale evenementen te organiseren. Wel nieuw is dat de ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland zo integraal en lerend worden opgepakt. De Witte: "Ik zie veel lokale initiatieven die het platteland in beweging houden. Aan de andere kant zie ik ook mensen die vastlopen omdat ze te lang doorgaan op dezelfde weg. Of omdat ze de toekomst te onzeker vinden. Leefbaar Platteland is alleen een duwtje in de rug."

1 september

De komende maanden wordt de provinciale aanpak uitgewerkt en in gang gezet, inclusief de voorwaarden voor de subsidie. De Witte verwacht de subsidieregeling op 1 september te kunnen openstellen.