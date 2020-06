Een échte een-op-een theaterervaring in coronatijd: bij TamTam uit Deventer kan het

Voor het eerst sinds tweeënhalve maand pakken Gérard en Marije hun bus weer uit. The Tube ging deze week officieel in première op de binnenplaats van het stadhuis in Deventer. Ze verwachten er niet rijk van te worden, maar het is hun antwoord op alle coronaregels en hoe je ondanks die maatregelen toch creatief kunt zijn.

Marije: "Natuurlijk hebben heel veel groepen, wij ook, dingen op YouTube gezet. Maar terwijl we naar onszelf en onze collega's keken dachten we: dit is meer het verslag van een theatervoorstelling." Het gevoel van theater ervaren was weg. Al langer liep het theaterkoppel met het idee om een een-op-eentheatervoorstelling te maken.

Spelen met afval

Op een avond zat Gérard voor de televisie wat te schetsen met in z'n hoofd die anderhalve meter afstand. De volgende ochtend gingen hij en Marije naar hun werkplaats in het Deventer Havenkwartier. Het installatiebedrijf ernaast was toevallig aan het opruimen en had net een enorme buis weggegooid. "Ze grapten tegen ons: goh, is dat niet iets voor jullie? Jullie houden toch van gevonden voorwerpen en spelen met afval?"

Het duo liep in eerste instantie door, maar tien minuten later kwam Gérard toch weer naar buiten. "Ik zei: hé, die buis. Dat is eigenlijk wel een goed ding. We gingen het proberen en waren helemaal verbaasd over hoe het werkt als je door die buis heen kijkt."

Theater ervaren op ruim twee meter afstand (Foto: RTV Oost)

Hoe werkt het?

De buis werd omgetoverd tot een soort kijkdoos. De bezoeker komt de rode loper op, betaalt twee euro contactloos, pakt een schoonmaakdoekje uit de houder, maakt de kijkopening schoon, gooit het doekje in de prullenbak en gaat op het krukje zitten. Aan de andere kant spelen Gérard of Marije een zelfbedachte voorstelling van zo'n twee minuten.

"We wilden dit expliciet niet in het grappige trekken omdat corona een hele nare ziekte is en je zou maar iemand verliezen die daar heel erg aan heeft geleden. Wij werken met weggeworpen dingen en wat kom je nu tegen? Van die handschoentjes. Dus we hebben daar een vogeltje van gemaakt. Alle veertjes zijn vingers van die handschoentjes. Op die manier zie je wel het tijdsbeeld erin terug", aldus Marije.

Dit zie je als je door de 2,60 meter lange buis heen kijkt (Foto: TAMTAM objektentheater)

Al veertig jaar brengt TamTam afgedankte dingen weer tot leven. In hun werkplaats liggen dozen vol spullen, van speelgoed tot tangen. Die voorwerpen zijn de acteurs in hun theatervoorstellingen. En dat is in dit geval niet anders. Binnen vier weken hebben ze The Tube bedacht en gemaakt.

Normaal staat er een crew van vrijwilligers en mensen met wie ze vaak samenwerken klaar. Maar door corona viel dat weg. Alleen een metaalbedrijf heeft ze geholpen met lassen. Gérard: "Voor de rest hebben we alles met z'n tweetjes gedaan. Maar dat was eigenlijk heel old school, want zo zijn we ook ooit begonnen."

Een ticket voor een voorstelling van twee minuten kost twee euro (Foto: RTV Oost)

Toen al hun optredens in maart gecanceld werden, was dat even drie keer slikken. Een enorme tour door Spanje, Portugal, Zwitserland, China en Oostenrijk ging niet door. Maar het werken aan The Tube gaf weer energie en was een manier om hun creativiteit kwijt te kunnen.

"Even een klein stipje van theater zoals het zou moeten zijn", vertelt Gérard. "Dat was voor ons de belangrijkste reden om dit te maken. Enerzijds om zelf te kunnen spelen en anderzijds om het publiek te verwennen met mooie dingen."