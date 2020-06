Veel kerkdiensten in Overijssel nog online, juni is testmaand

Een woordvoerster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vertelt dat er volgens haar zeker drie kerken in Overijssel zijn die zondag een fysieke dienst houden. Eén van die kerken die ze noemt is de Ontmoetingskerk in Rijssen. Predikant Gert Zijl van de Ontmoetingskerk zegt echter dat de dienst zondagochtend online is. "Volgende week zondag, 14 juni, houden we voor een klein groepje mensen weer een fysieke kerkdienst. Als test, om te kijken hoe het gaat. Er zijn veel maatregelen waaraan we ons moeten houden."

"Wie het eerst komt, het eerst maalt"

Ook de Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken begint zondag 14 juni met vieringen voor dertig parochianen. Zij moeten zich van te voren aanmelden en moeten op de plaats gaan zitten die hun wordt aangewezen. De vieringen worden vooralsnog alleen in de basiliek in Tubbergen gehouden. “We gaan daar eerst ervaring opdoen”, zegt pastoor Casper Pikkemaat. Dat mensen moeten reserveren vindt hij geen punt: "Wie het eerst komt, het eerst maalt". Wel staat hij open voor een indeling naar woonplaats.

Klein groepje 'genodigden'

Bij de Gereformeerde Kerk Wierden gaan zondag de deuren wel open. Een klein groepje 'genodigden' mag aanwezig zijn. Voor het grote publiek wordt de dienst online uitgezonden. In en om de kerk zijn maatregelen genomen om het risico op een eventuele verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Er zijn bijvoorbeeld spatschermen geplaatst en kerkgangers worden naar hun plek begeleid.

Niet elke parochie heeft publieke viering

Roland Enthoven is Hoofd Communicatie bij het Aartsbisdom Utrecht. "Het is juist dat nog niet elke parochie publieke vieringen heeft. Dat geldt niet alleen voor Overijssel, ook elders in het Aartsbisdom Utrecht is dat zo. Dat heeft twee redenen: enerzijds het protocol dat de bisschoppen hebben opgesteld waarmee de parochies rekening moeten houden. Dat vraagt enige voorbereidingstijd, zoals de aanschaf van een hoestscherm, hostieschepje, looproutes en dergelijke."

Daarnaast is het zo dat vanaf 1 juni in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie wordt uitgereikt. Enthoven: "Dat gebeurt pas vanaf zondag 14 juni, wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd. Veel parochies hebben ervoor gekozen om op die datum te starten met de publieke vieringen. Reserveren voor de vieringen is overigens verplicht volgens het protocol."

Vrijdagmiddaggebed blijft nog wel even online

De versoepeling van de regels leidt bij de moskeeën in de provincies vooralsnog niet tot een koerswijziging. De vrijdagmiddaggebeden bij de verschillende moskeeën vonden allemaal online plaats. Voorzitter Sengun Turkeri van de Yunus Emre-moskee in Almelo verwacht dat dit voorlopig ook zo blijft.

Bij het vrijdagmiddaggebed, het belangrijkste gebed, komen er tot wel zeshonderd mensen naar de moskee om te bidden. "Mensen kunnen vrijdag 's middags weer bidden als er een vaccin is of als de overheid en het RIVM zeggen dat het kan. Dat kan dus nog wel even duren", zegt Turkeri.

Lege moskee in Almelo (Foto: RTV Oost)

De voorzitter verwacht wel dat er na 1 juli het een ander in positieve zin verandert. Vanaf die datum mogen er bijeenkomsten worden gehouden voor maximaal honderd bezoekers. Turkeri: "Ik verwacht dat de moskee dan weer opengaat voor de dagelijkse bijeenkomsten. Het dagelijkse gebed wordt minder massaal bezocht dan het vrijdagmiddaggebed. We richten de moskee zo in dat we na 1 juli maximaal honderd mensen binnen kunnen laten. Alles volgens de richtlijnen."