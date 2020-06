Zwolle neemt drie extra maatregelen om binnenstad bestendig te maken tegen coronadrukte

Het stadsbestuur komt tot die ingrepen door de drukte die afgelopen pinksterweekend in de Zwolse binnenstad was. Omdat dit weekeinde eenzelfde drukte of nog meer drukte wordt verwacht, besluit de gemeente de maatregelen per direct in te laten gaan.

Autoverbod

Voor de horecagebieden het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt geldt per direct op gezette tijden een autoverbod. De voertuigen zijn er dagelijks tussen twaalf uur in de middag en zes uur in de ochtend niet meer welkom. De eerste dagen moeten mede door een hekwerk en een verkeersregelaar deze maatregelen worden nageleefd.

Bewoners van de Wolweverstraat en de Nieuwe Markt krijgen een ontheffing.

Groter terras

Horecagelegenheden op het Bethlehemskerkplein mogen hun terras uitbreiden naar de Sassenstraat. De straat blijft wel toegankelijk voor verkeer. Ook op de Jufferenwal krijgen terrassen meer ruimte. Voetgangers kunnen over een afgeschermd deel van de rijbaan lopen.

Zwolle hoopt dat de horecabedrijven hun gasten hierdoor meer ruimte kunnen bieden.

Fietsenstalling

Daarnaast wordt aan de rand van het centrum tijdelijk een extra fietsenstalling gebouwd. De gemeente hoopt binnenstadbezoekers zo te stimuleren om hun fiets buiten het centrum te stallen en lopend het centrum in te gaan. Zo moet de drukte in de stad worden beperkt.

Verder blijven de al genomen maatregelen van kracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bepaalde voetgangersgebieden die tijdelijk eenrichtingsverkeer zijn.

Dit zijn de regels die nu in de Zwolse binnenstad gelden (Foto: Gemeente Zwolle)