Passen en meten, geven en nemen; terrassen en warenmarkt weer samen op Deventer Brink

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de warenmarkt en de horecaterrassen zijn vandaag dan toch samen te vinden op de Brink in Deventer. Door de coronamaatregelen leek die combinatie lange tijd kansloos, omdat het te druk zou worden op het plein. De oplossing: de marktkramen staan met de ruggen tegen elkaar en vormen op die manier een lang lint over het plein. De reacties zijn wisselend.

"Ik had al minder meegenomen dan normaal, maar ik denk dat ik blij mag zijn als ik twee kistjes aardbeien verkoop", zegt marktkoopman Teun Sileon. "En dan regent het ook nog. Het is een dooie plek."

Sileon wil wel meedenken over een oplossing. "Misschien is rouleren met de plekken voor de kramen een optie. Dan heb je de ene week een betere plek dan de andere week."

Weken overleg

Door de nieuwe opzet zijn de horecaterrassen nu ruimer van opzet. Dat is nodig vanwege de coronamaatregelen. Dat betekende echter dat de marktkooplui plaats moesten maken, maar die wilden niet naar het Grote Kerkhof uit angst voor omzetderving. Na weken van overleg kwamen de partijen dan toch tot een akkoord.

Horeca-ondernemer Jan Kuiper is juist weer heel tevreden over de oplossing die nu is gevonden. "De opzet is prima zo." Aan de negatieve geluiden wil Kuiper nog niet veel woorden vuilmaken. "We zijn net begonnen. We hebben altijd wel wat te zeuren. We moeten op de lange termijn kijken hoe het werkt. We gaan het op lange termijn evalueren."

Meer gezelligheid

Ook visboer Lammert de Graaf is nog niet heel enthousiast als hem wordt gevraagd naar de opzet. "Ik sta liever andersom, zodat ik mijn collega's kan zien, kan bekijken wat ze doen."

Toch ziet De Graaf ook wel dat de nieuwe opstelling potentie heeft. "Hopelijk is het snel mooi weer, dan is er meer gezelligheid", zegt hij al wijzend naar de lege terrassen waar hij nu vanuit zijn viskraam op uitkijkt.

Stamgast Roel vindt het geweldig. "Ik was hier al drie maanden niet geweest", zegt hij vanaf een van de terrassen op de Brink. "Deventer is een voorbeeld voor Nederland. Iedereen heeft weer een boterham."