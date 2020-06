Concerten in Grote Kerk in Zwolle mogen weer; meesterpianist trapt af

Na de versoepeling van de coronamaatregelen mogen er weer concerten worden gehouden in de Grote Kerk in Zwolle. Meesterpianist Hannes Minnaar is op 1 juli de eerste die na de lockdown gaat optreden in de kerk die ook wel het Academiehuis wordt genoemd.

In het kerkgebouw is normaal gesproken plaats voor ruim zeshonderd mensen, maar dat mogen er dan niet mee dan honderd zijn. Deze maand is het maximale aantal bezoekers op veel plekken nog dertig, als alles goed gaat wordt dat volgende maand verhoogd naar honderd. Iedereen moet ook dan nog op anderhalve meter afstand zitten.

Zorgmedewerkers eerst

Het optreden van Hannes Minnaar is op woensdagavond 1 juli. 's Middags is er een extra concert speciaal voor mensen die in de zorg werken. Het is een blijk van waardering. Het Academiehuis heeft eens sponsor gevonden die de extra kosten van dit optreden voor z'n rekening neemt.

Bach

Op het programma staat de Goldenbervariaties van Johann Sebastian Bach. Het publiek zit in een cirkel rondom de vleugel. Daardoor ontstaat er een intieme sfeer. Het concert duurt zo'n tachtig minuten.

Concert-reeks

Het optreden in Zwolle is de eerste van een reeks concerten die Hannes Minnaar geeft. Het is een initiatief van het Academiehuis. De pianist geeft ook nog optredens in kerken in Amsterdam, Breda, Naarden, Rotterdam en Groningen.

Geld gaat het niet opleveren. Er mogen maximaal 100 kaarten verkocht worden. Als die verkocht zijn is dat net genoeg om kostendekkend te zijn.