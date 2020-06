Directie Vredestein: 'Alleen snelle reorganisatie kan fabriek in Enschede redden'

Een massaontslag bij bandenfabrikant Vredestein in Enschede is de enige oplossing. En die moet snel worden toegepast, anders gaat de fabriek in Enschede failliet. Een verkoop van Vredestein is geen optie. Dat zegt de directie in een verklaring.

De directie wil de vestiging in Enschede gaan specialiseren, maar dat blijft gepaard gaan met een reorganisatie. Daardoor gaan er naar verwachting maximaal 686 banen verloren. Eerst waren dat er nog 750, maar door de ophef en het invoegen van 'elementen' uit het alternatieve plan dat de ondernemingsraad heeft aangedragen, is dat aantal verlaagd.

'Vertrouwen niet teruggekeerd'

De 'delen' van het alternatieve plan die de directie heeft overgenomen, stemt de or allerminst tevreden. 'Wij hadden gehoopt dat de bestuurder met een voorstel zou komen waardoor het vertrouwen enigszins terug zou kunnen keren. Helaas is dat niet gebeurd', verklaart het orgaan in een brief.

Daarnaast is de raad verbaasd dat de directie binnen een uur na een stevig en lang overleg met de or haar personeelsleden al heeft ingelicht. 'Deze snelheid als ook de inhoud leidt in onze ogen niet tot toenadering maar tot verwijdering. Het geeft ons het gevoel dat wij niet serieus genomen worden en dat het besluit al genomen is.'

Verkoop geen optie

Omdat het merk Vredestein door de Indiase bandengigant Apollo als een belangrijk merk wordt gezien, is verkoop van het merk geen optie. Een oplossing die wel door de or is aangedragen.

Sociaal plan

Het alternatieve plan dat door de or is aangedragen, wordt gesteund door de vakbonden FNV en CNV. Mocht de directie tóch haar eigen plan willen trekken, dreigen de vakbonden met een juridische gang.

De directie heeft de or vandaag gezegd het sociaal plan dat eerder is ondertekend te willen nakomen. Maar geeft daarbij wel aan dat alles snel moet gebeuren. 'De factor tijd blijft echter onze grootste vijand en de uitvoering van het voorgenomen besluit mag geen verdere vertraging oplopen. Wij moeten daarom alles op alles zetten om dit te voorkomen, zowel voor de collega’s waarvan wij helaas afscheid moeten nemen, als voor de collega’s die bij ons bedrijf kunnen blijven werken', schrijft Apollo Vredestein in een verklaring.

Hongaarse fabriek

De reorganisatie van de fabriek in Enschede werd begin maart bekend. Volgens de directie worden verlieslatende onderdelen afgestoten naar andere fabrieken, dat zou aanvankelijk 750 banen kosten. Eerder kwam hier kritiek op vanuit landelijke en Europese politiek, omdat nog maar een paar jaar geleden in Hongarije een Vredestein-fabriek is opgericht met 100 miljoen euro aan staatssteun.

En die fabriek, die sinds 2017 in bedrijf is, neemt nu het werk over uit Enschede. Vredestein, onderdeel van het Indiase bandenconcern Apollo, bezwoer dat de fabriek in Hongarije nooit was gebouwd om het werk uit Enschede te halen en daar goedkoper te produceren. Volgens de directie ging het om afnemende vraag, en daar komt nu de coronacrisis bij.