Burgemeester van Enschede staat Black Lives Matter demonstratie toe

Demonstratie in stromende regen begonnen (Foto: News United/ Dennis Bakker)

De antiracismedemonstratie in Enschede vanmiddag gaat definitief door. Dat heeft de burgemeester besloten. “Voorwaarde is wel dat het maximum van vijfhonderd deelnemers niet wordt overschreden en iedereen anderhalve meter afstand houdt”, aldus burgemeester Van Veldhuizen. “Het zou jammer zijn als de demonstratie straks toch nog moet worden afgebroken omdat mensen zich niet aan de afspraken houden”.

De gemeente Enschede had al aangekondigd pas vanmiddag een beslissing te zullen nemen over het al dan niet doorgaan van de demonstratie in het centrum van de stad. De burgemeester wilde geen beslissing nemen op aannames. Hij wilde pas de knoop doorhakken op het moment dat echt duidelijk werd hoe druk het zou worden in het centrum van Enschede.

Regels naleven

Na overleg in de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) is de conclusie dat de demonstratie om vijf uur van start kan gaan. Wel is duidelijk met de organisatoren afgesproken dat wordt vastgehouden aan het maximum van vijfhonderd deelnemers en ook de anderhalvemetermaatregel moet worden nageleefd.

De organisatie heeft via haar social media kanalen opgeroepen niet naar Enschede te komen omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is. De demonstratie kan via livestream op Facebook en Instagram gevolgd worden.

In Amsterdam en Rotterdam liep het eerder deze week uit de hand tijdens demonstraties die werden georganiseerd vanwege het overlijden van de Amerikaan George Floyd. Hij overleed omdat een politieman met zijn knie de keel van de man dichtdrukte.

De betoging in Amsterdam mocht doorgaan. Het leverde een storm van kritiek op aan het adres van burgemeester Halsema van Amsterdam, omdat deelnemers geen anderhalve meter afstand konden houden. In Rotterdam werd de demonstratie vroegtijdig afgebroken. Met die demonstraties in zijn achterhoofd probeerde de burgemeester van Enschede een zo goed mogelijke beslissing te nemen.

De gemeente gaf daarbij aan dat de organisatie er alles aan gedaan heeft om er een inhoudelijk protest van te maken op de voorwaarden die door de gemeente waren gesteld. Onderdeel daarvan zijn markeringen op het Van Heekplein die aangeven in welk gebied de demonstranten mochten komen.