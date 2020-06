Pancratiusbasiliek gaat voorop en begint volgende week weer met openbare vieringen

De Pancratiusparochie bestaat uit negen geloofsgemeenschappen in even zoveel plaatsen, maar de vieringen worden vooralsnog alleen in de basiliek in Tubbergen gehouden. "We gaan daar eerst ervaringen opdoen", zegt pastoor Casper Pikkemaat. Dat mensen moeten reserveren vindt hij geen punt. "Wie het eerst komt, het eerst maalt." Hij staat open voor een indeling naar woonplaats.

Niet zingen 'pijnlijk'

Het aartsbisdom Utrecht heeft tal van regels en voorschriften vastgelegd in protocollen voor de vieringen en voor het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Alle kerken moeten een gebruiksplan maken waarin alle maatregelen worden vastgelegd. Looproutes, ontsmettingsplannen, bij voorkeur collecteren via een app en geen zang. Vooral dat laatste vindt pastoor Pikkemaat pijnlijk. Veel kerkkoren bleken de afgelopen maanden bronnen van besmetting.

De 'coco' regelt het

De Pancratiusparochie heeft een speciale coronacoördinator, de coco, aangesteld die alles in goede banen moet leiden. Vrijwilligers staan klaar om de kerkgangers welkom te heten en vragen gelijk ook of ze gezond zijn. "Kom vooral op tijd", zegt Pikkemaat. Hij verwacht dat door alle maatregelen de vieringen zelf ook langer zullen duren. "Maar dan preek ik wel wat korter", lacht hij.

Hostie met een pincet

Voor de heilige communie is er een speciaal hoestscherm in de maak. Parochianen krijgen vanonder het scherm de hostie met een pincet aangereikt. "Dat moet ik nog wel even oefenen", zegt de pastoor.

Dopen, vormselvieringen en eerste communiediensten zijn uitgesteld. Dopen met een schep aan een stok, zoals voorgesteld in de PKN-kerken, ziet hij niet zitten.

De parochie heeft de afgelopen maanden de kerkdiensten uitgezonden via Kerk tv. Dat leverde per viering verrassend veel kijkers op, constateert Pikkemaat. Meer dan bij de wekelijkse diensten in real time. "Honderd, honderdtwintig mensen, ik mocht willen dat die op zondag ook in de kerk zaten."

Essentieel beroep

De coronamaatregelen trokken een zware wissel op het pastoraat. Dankzij een stevige lobby vanuit de kerken worden priester en dominee nu aangemerkt als essentiële beroepen. Dat betekent dat ze zich niet altijd hoeven te houden aan de anderhalvemetersamenleving. In het pastoraat is dat wel zo handig, bijvoorbeeld bij de ziekenzalving.

Meer weten? Zondag 7 juni in Hoogtij een uitgebreid interview met pastoor Casper Pikkemaat.