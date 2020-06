UPDATE: Burgemeester Enschede spreekt respect uit voor demonstratie Black Lives Matter

Op het plein waren veel borden te zien met daarop de tekst 'I can't breath'; de woorden die de Amerikaan George Floyd zei voor hij overleed omdat een politieman met zijn knie de keel van de man dichtdrukte.

Organisator Lunadia Pereira Fernandes reageerde geëmotioneerd tijdens de demonstratie in Enschede en bedankte burgemeester Onno van Veldhuizen dat het protest door kon gaan. "We got this." Ze kreeg na afloop de complimenten terug van de burgemeester van Enschede, die sprak over een 'constructief overleg' en 'afspraken die goed zijn nagekomen'.

Tijdens de demonstratie waren er veel toespraken en werd iedereen opgeroepen de anderhalve meter afstand tot elkaar te blijven houden. De demonstratie in Enschede verliep dus goed. Op een enkeling na hield iedereen zich aan de anderhalvemetermaatregel.

Behalve in Enschede werd en wordt vandaag ook gedemonstreerd in Nijmegen en Utrecht. In Amsterdam en Rotterdam liep het eerder deze week uit de hand tijdens demonstraties.