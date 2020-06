Jaap Stam baalt van kortzichtige meningen over Advocaat-uitspraken: "Typisch Nederlands en best een storende factor"

Een uitgebreid interview met trainer Jaap Stam, die aan de slag gaat bij FC Cincinnati in de VS

Stam gaat onder meer in op de ambities van Cincinnati, zijn keuze voor Feyenoord, de rol van assistent Said Bakkati en het leven in coronatijd.

Ophef

Ook wordt er gesproken over de ophef die onlangs is ontstaan na een interview van Stam in Trouw. Toen ontstond het beeld dat Stam een groot aandeel claimde in de successen die zijn opvolger Dick Advocaat behaalde bij Feyenoord.

"Dat is typisch Nederlands", mokt Stam, die doelde op de fitheid van de Feyenoord-selectie. "Ik heb alleen maar aangegeven dat het instapmoment makkelijker is als je op zestig procent kunt instappen dan wanneer je op nul instapt."





Storende factor

Stam: "Dat iedereen dan daar zijn mening over heeft, is typisch Nederlands. Dat is af en toe best een storende factor in Nederland. Iedereen denkt zijn mening te hebben. Ook de mensen die er absoluut helemaal geen verstand van hebben, willen toch een mening hebben. Ze vinden het interessant om daarover te praten, want dan kunnen ze weer wat negatiefs zeggen over iemand. Ook dat is ook Nederland. Helaas moeten we daarmee dealen."

Kinds

De coach baalt ook dat niemand hem om uitleg heeft gevraagd. "Heel Nederland en ook de pers heeft mijn telefoonnummer. Als ze ergens last van hebben, kunnen ze me bellen en zeggen: Jaap, wat bedoel je hier nou mee? Maar dat durven ze niet. Ze gaan liever hun eigen oordeel geven, want ze vinden het leuker om in de pers weer wat te roepen. Het verkoopt weer kranten, dan kunnen mensen op social media weer hun mening geven. Het is allemaal een beetje kortzichtig en af en toe gaat het tot het kindse aan toe."

Hartstikke goed

Stam benadrukt ook dat hij geen enkel probleem heeft met Advocaat. "Ik ken Dick en ik weet hoe Dick in elkaar zit. Dick is een fantastische man en een goede trainer. Hij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan", vindt Stam. "Dat hebben we ook al ik weet niet hoe vaak gezegd. Maar dat is niet interessant genoeg om over te praten."