'Realistisch om Deventer te laten groeien naar 130.000 inwoners'

Het is noodzakelijk dat Deventer groeit om voorzieningen in de stad te behouden, dat zegt burgemeester Ron König in een interview met De Stentor . Hij acht het realistisch om het inwonersaantal te laten groeien naar 130.000 mensen, nu zijn dat er ongeveer 100.000.

Alleen door een groei door te maken denkt König dat de schouwburg, sportcentrum De Scheg en filmtheather Mimik bestaansrecht hebben. "Ik heb soms het gevoel dat we in Deventer wel meegaan in de stroom, maar niet voorop lopen in de economische ontwikkeling", zegt de burgemeester in de krant.

"Er zijn regio's en gemeenten waar meer drive en meer ambitie zit. Hier is het soms meer van: 'het gaat zoals het gaat'. Het moet iets ambitieuzer. Terwijl er heel veel creativiteit aanwezig is in en om de stad. Als stad doen we het qua toerisme bijvoorbeeld fantastisch."

Duizenden mensen erbij

König vraagt zich af of de voorzieningen in de stad wel kunnen blijven bestaan, of dat dat alleen kan als Deventer groeit. "In het verleden is weleens 130.000 inwoners genoemd", dat is een groei met ongeveer 30.000 mensen vergeleken met nu.

Het zijn geen harde getallen. "Maar, in die richting moet je wel denken. Maar het gaat niet zozeer om een getal en groei is nooit een doel op zich. Je hebt het bijvoorbeeld over woningbouw en daar komt meer achter vandaan."