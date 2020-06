Kaartkopers blijven theaters massaal trouw: 'Daar zijn we erg dankbaar voor'

Een positieve ontwikkeling in een zware tijd voor de culturele sector. Maar ongeveer drie procent van de mensen die een kaartje voor een voorstelling of concert in Noord-Nederland kochten, heeft het geld teruggevraagd. Dat zei de directeur van Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, Han Evers, vanmorgen in Groot Onderhoud op Radio Oost. "We zijn daar erg dankbaar voor."

Er zijn ongeveer 500.000 kaarten verkocht aan mensen die nu wachten op hun voorstelling. Evers moet er niet aan denken dat al die mensen hun geld terug zouden vragen. "Dan hebben we organisatorisch al een geweldig probleem en ook financieel een probleem. Gelukkig is dat nog niet aan de orde."

Volgend jaar

Toch is de coronasituatie alles behalve positief voor het theater van Evers. Hij merkt dat artiesten en theatermakers hun voorstellingen doorschuiven. Zeker al naar begin 2021 en vaak ook al naar het tweede gedeelte van volgend jaar.

"Er is toch veel angst of het publiek terugkeert", zegt Evers. Hij denkt dat mensen angstig zijn door de berichtgeving over luchtcirculatie en de gevolgen voor het coronavirus. "Maar ik denk toch dat dat in theaters hartstikke goed voor elkaar is, maar ik begrijp deels de angst."

Ed Struijlaart

Sinds 1 juni mogen theaters weer open, met maximaal dertig mensen in de zaal. Sommige theaters kiezen ervoor om dicht te blijven, maar daar voelt Evers niets voor. "Daar hebben wij wel over nagedacht, maar we vinden het een verplichting om open te zijn. We hebben ook personeel. Wat is het signaal wat je afgeeft als je zegt: 'We blijven dicht?'."

Een van de artiesten die deze week al kwam optreden in Steenwijk was zanger Ed Struijlaart. Volgens Evers was het optreden emotioneel voor de zanger. "Hij was doodnerveus. Het was voor hem net alsof hij voor de eerste keer aan het optreden was. Het was een volkomen nieuwe ervaring in de nieuwe setting met dertig man."

Repeteren

Evers is bezig om ook weer nieuwe theaterprogramma's in zijn zaal te krijgen. Eentje daarvan is Razzia. Een verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Vollenhove. "Ik hoop dat ik die in september neer mag zetten."

"Ik ga het gewoon maar eerlijk vertellen: we zijn weer begonnen met repeteren. We zien wel waar het schip strandt. Op een gegeven moment moet je ook je hakken in het zand zetten en het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan lukt het niet."

hier of via de podcast terug te luisteren. Het gehele interview met Han Evers isof via de podcast terug te luisteren.