Gisteren werd Pim 24 jaar, maar door de coronacrisis kon dit niet worden gevierd zoals anders. En ondanks dat zijn ouders dichtbij wonen kan hij daar niet op bezoek. "Hij komt gewoon niet thuis nu", vertelt moeder Monique. "Wij mogen één keer in de week een uurtje hierin, dat is het. Het is nu al 12 of 13 weken dat hij niet meer thuis is geweest. En het zit er voorlopig ook nog niet in dat die thuis kan komen. Dan moet je wat ludieks verzinnen, en dat is wel gelukt geloof ik."

Gisteren kwam volkszanger Harm Wolters langs bij het appartementencomplex. "Bewoners uit alle gebouwen liepen hier buiten te springen en te hossen en te doen."

Grootste verrassing

Maar vandaag was eigenlijk de grote verrassing voor Pim. Er werd een vrachtwagen defilé georganiseerd om Pim te feliciteren met zijn verjaardag. Zijn moeder rijdt zelf vrachtwagen, dus de connecties waren snel gemaakt. Kort voor elf uur vanmorgen stond Pim boven op een picknicktafel te wachten op wat komen ging, want dat was nog een verrassing voor hem. Maar toen er in de verte wat flinke claxons te horen waren werd al snel duidelijk wat hem te wachten stond.



Voorgegaan door een sportwagen kwamen de luid toeterende vrachtwagens vanmorgen de bocht om. Juist om dat moment barstte de hemel open en kwam de regen met bakken naar beneden. Maar Pim gaf er niet om: "Ik ben niet van suiker!", riep hij.

Tientallen vrachtwagens uit Ommen en uit de omgeving kwamen langsgereden. En toen het feest er eigenlijk opzat, besloten ze om een tweede rondje te rijden. "Als je dan niet jarig bent, dan weet ik het niet meer", zegt Monique aangedaan.

"Leuk! Heel mooi", zegt Pim terwijl hij breed stralend nog meer felicitaties ontvangt.

Vrachtwagendefilé om verjaardag van Pim (24) te vieren (Foto: Enzio Ardesch / GinoPress)