Alles wat je ooit over Bökkers wilde weten: stel nu jouw brandende vraag!

Hendrik Jan Bökkers is zanger en gitarist van de Sallandse rockband Bökkers. In Behind the Music, dat op 13 juni wordt uitgezonden op RTV Oost, wordt hij geïnterviewd over zijn muzikale leven in die band én in de Achterhoekse rockband Jovink. Ook eerdere bandjes, zijn leven buiten de muziek en zijn jeugd in Heino komen voorbij.