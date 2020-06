Betogers tegen racisme maken groot zwart hart in Park De Wezenlanden Zwolle

Zo'n 2500 betogers tegen racisme en discriminatie hebben zich vanmiddag in het park De Wezenlanden in Zwolle verzameld voor de manifestatie Black Lives Matter. Om drie uur vormden zij met een minuut stilte een groot zwart hart dat met een drone vanuit de lucht werd vastgelegd.

De demonstratie was een initiatief van de Zwolse homogemeenschap. Met een stil en ingetogen protest is aangesloten bij soortgelijke betogingen die ook elders in het land plaats vinden. Dit naar aanleiding van de dood van George Floyd, een donkere man die vorige week in de Verenigde Staten overleed als gevolg van politiegeweld bij een aanhouding. "Lhbti'ers weten net als de zwarte gemeenschap wat het is om niet gelijkwaardig behandeld te worden", aldus een van de organisatoren van de Zwolse protestactie.

Grondrecht

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle stak voorafgaand aan de manifestatie in een tweet de betogers een hart onder de riem. Hij noemde het "een belangrijk grondrecht om je mening te kunnen uiten tegen discriminatie".

Na afloop noemde hij de manifestatie 'een mooie betoging en Zwolle waardig'. "Een groot compliment aan de mensen die er stonden, heel indrukwekkend, ook de verhalen die mensen hebben. Top georganiseerd."

Limiet

De manifestatie duurde tot ongeveer half vier vanmiddag. De gemeente Zwolle had een maximum aantal betogers ingesteld van 2.400 in verband met corona-richtlijnen. Dat limiet werd enigszins overschreden, maar een probleem was dat niet volgens burgemeester Snijders. "Met voldoende beveiliging hebben we alles goed in de gaten kunnen houden en gezien dat het goed ging. Het is een groot park en de mensen stonden ruim uit elkaar."

Noodverordening tegen voetbalsupporters

Om er ook voor te zorgen dat de manifestatie vreedzaam kon verlopen, zag burgemeester Snijders zich wel genoodzaakt om vooraf maatregelen te nemen. Hij vaardigde een noodverordening uit met het bevel om supportersgroepen van voetbalclubs te weren om narigheid te voorkomen. Snijders: "We kregen serieuze signalen dat voetbalsupporters hier naar toe zouden komen om elkaar te treffen met alle risico's van dien. Dat wilden we niet. Het moest een vredelievend gebeuren blijven en dat is gelukt."

Volgens Snijders zijn er geen voetbalsupporters naar Park De Wezenlanden gekomen. "We hebben ze bijtijds, in de stad, maar ook al daarbuiten, tegengehouden en teruggestuurd."

Voor de zekerheid werd in Zwolle een politiemacht met een ME-peloton achter de hand gehouden. Maar die hoefde niet in actie te komen.