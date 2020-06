Dossier Travee: 'Wiebe verdiende miljoenen met wiet'

De aanleg van een zwembad, de bouw van een bar in de tuin, nieuwe badkamers en een complete woningrenovatie. Het kon niet gek genoeg en alles werd betaald met crimineel geld, is de mening van justitie over de uitgaven van de vermeende drugshandelaar Wiebe van B. uit Almelo.

Met de handel in hennep zou hij miljoenen euro's hebben verdiend. Maar volgens verschillende advocaten klopt helemaal niks van het beeld dat door justitie wordt geschetst. Zo zegt Van B.'s eigen advocaat tegen RTV Oost: "Ze proberen hem af te schilderen als een soort maffiabaas, maar dat slaat helemaal nergens op."

Het onderzoek tegen Wiebe start in 2014, nadat er bij de politie informatie binnenkomt over hem. Het is informatie uit de onderwereld: 'Wiebe gaat zwart voor 150.000 euro een zwembad laten aanleggen en een overkapping laten bouwen.'

Als bij nader onderzoek ook nog blijkt dat Wiebe een afspraak heeft met een inmiddels veroordeelde hennephandelaar uit Arnhem, gaan bij justitie de alarmbellen rinkelen.

Kroongetuige

Wiebe wordt dan ook nog gezien met een kroongetuige uit het Arnhemse onderzoek. Ze zouden samen op zoek zijn geweest naar nieuwe geschikte locaties voor hennepplantages. Deze kroongetuige zou overigens ook ruimtes en auto's hebben 'gesweept' voor Wiebe, oftewel onderzocht op politie-apparatuur.

Onderzoek

De recherche zet fors in. Zo worden telefoongesprekken van Wiebe anderhalf jaar lang afgeluisterd, worden er peilbakens onder auto's gezet en wordt het autobedrijf van Wiebe volgehangen met opname-apparatuur. Op die manier zegt de politie te weten te zijn gekomen dat Wiebe verschillende forse hennepplantages exploiteerde, kilometerstanden van auto's terugdraaide en wapens in bezit had.

Forse plantages

De hennepplantages die onder leiding van Wiebe zouden zijn gerund, stonden in Overijssel en Drenthe. Zeven hennepplantages die aan hem worden gelinkt, zijn geruimd. In Zuidwolde stonden ruim zestienduizend planten, in Emmen achtduizend, in Hoogeveen bijna zevenduizend, in Gramsbergen 2700, in Hoogeveen ruim 1800, in Saasveld 1500 en in Steenwijk 550. Dat zijn samen bijna 40.000 planten.

"Ieder plantje levert elke tien weken honderd euro op", zegt het Openbaar Ministerie. Daar is in de ogen van het OM voor miljoenen aan hennep geoogst.

De plantages werden volgens justitie gebouwd, verzorgd en geoogst door vaste teams, waarvan de vermeende leden deze week terecht staan. Ook worden huurders van de panden vervolgd en moeten verdachten zich verantwoorden voor koerierswerk.

'Armetierig onderzoeksdossier'

Vooralsnog blinkt het onderzoeksdossier nog niet uit in sluitend bewijs, zo blijkt op de inmiddels gehouden rechtszittingen tegen een aantal verdachten. "Het is een buitengewoon armetierig dossier", zegt advocaat Michels van één van hen.

Zo werd tegen twee vermeende transporteurs van grote hoeveelheden hennep vrijspraak geëist. De bus van één van de verdachten, een growshop-eigenaar, was een aantal keer gezien bij het autobedrijf van Wiebe. Volgens de politie waren de verdachten bezig met het afleveren van tientallen kilo's aan hennep. Dat heeft de recherche afgeleid uit heimelijk opgenomen gesprekken.

Travee

Maar wat de agenten waren vergeten, is het vergelijken van het stemgeluid met de verdachten. Ook is niet gerapporteerd of de verdachten waren herkend door observanten. Voor de verdenking bleek dus geen enkel bewijs en dus was vrijspraak de de strafeis. Tot tevredenheid van raadsman Michels: "Dit onderzoek heet 'Travee' en ik heb eens gekeken wat dat betekent. Travee is een deel van een gebouw, net zoals een fundering een deel van een gebouw is. Maar het fundament onder dit onderzoek ontbreekt compleet."

Vissie

Maar het onderzoek wankelt op meer fronten. De huurder van een pand in Zuidwolde waar ruim zestienduizend hennepplanten zijn geteeld, was een visboer. Het OM ziet 'Vissie', zoals zijn bijnaam zou zijn, als medepleger.

De vermeende verzorger van die plantage werd tijdens de politie-inval aangetroffen in de bedrijfsbus van 'Vissie'. Het líjkt er dus op dat de visboer wel iets van de gigantische plantage af moet hebben geweten, maar zijn sporen werden vervolgens nergens aangetroffen. Hij zegt het pand dan ook te hebben onderverhuurd. Veel meer bewijs is er niet.

Witwassen

Justitie heeft ook de broer, schoonzus en zoon van Wiebe gedagvaard. Zij zouden hem hebben gefaciliteerd in het witwassen van drugswinsten. Wiebe huurde een huis aan de Almelose Oude Windslaan, op papier eigendom van zijn schoonzus. Aan het huis werd het nodige verspijkerd. Zo werd er een zwembad aangelegd, een overkapping met bar gebouwd en werden twee badkamers vernieuwd.

Volgens het OM heeft Wiebe dat betaald met drugsgeld. Maar justitie heeft daar geen keiharde bewijzen voor, behalve dat Wiebe's vrouw zou hebben gezegd dat zij het zwembad had laten aanleggen. Uit onderzoek blijkt dat Wiebe dat nooit met legaal geld kan hebben betaald.

Zwembaden

Maar de schoonzus en Wiebe's broer zeggen juist dat zíj de aanpassingen hebben betaald, het was tenslotte hún huis. "Zo werd het vastgoed meer waard. De opbrengst ervan is straks voor onze kinderen." Wiebe's broer zegt: "Ik had twee identieke zwembaden op de kop getikt in Duitsland. Twee voor de prijs van één. Eentje heb ik bij onze woning gebruikt, de andere bij het huis aan de Oude Windslaan. Laat justitie maar bewijzen dat het niet zo is."

Oude huis

Ook Wiebe's zoon Anthony zou geholpen hebben om crimineel geld van z'n vader wit te wassen. Anthony kocht het oude huis van zijn ouders aan de Goossenmaatsweg in Almelo. Daar is volgens justitie vervolgens voor tachtigduizend euro aan verspijkerd. Geld dat Anthony niet had. "Alles is betaald door Wiebe. En die kon dat niet met zijn loon uit de autohandel. Dat moet dus crimineel geld zijn", zegt het OM.

Verzekering

Volgens de zoon is dat helemaal niet zo. Omdat hij het huis van zijn ouders had gekocht, hebben die een flinke overwaarde kunnen opstrijken. "Mijn vader heeft de verbouwingskosten voorgeschoten. Ik kon hem grotendeels terugbetalen met geld dat ik had ontvangen van de verzekering. In het huis was kort nadat ik het had gekocht ingebroken. Bij die inbraak was er veel vernield."

Volgens zijn raadsman Roy van der Wal is er ook geen tachtigduizend euro ingestoken. "De familie heeft veel verbouwingen zelf uitgevoerd, dat drukt de kosten behoorlijk."

Vervolg rechtszaak

De komende dagen staan er verdachten terecht die volgens justitie bij het bouw- en onderhoudsteam van de hennepplantages hebben gehoord. Volgende week staan Wiebe en zijn vermeende rechterhand Robin terecht. Robin zou onder meer 116 kilo hennep over de grens hebben gebracht.

De rechtbank velt begin september vonnis in de zaken tegen alle verdachten.