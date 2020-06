Sanderink maakt verlies met bouwbedrijf Strukton over 2019

Oranjewoud is een beursgenoteerde onderneming waaronder bouwbedrijf Strukton en Ingenieursbureau Antea vallen. Na vier jaren winst schiet het concern met een omzet van 2,3 miljard (2018) nu onder water. De winst van Antea - volgens Oranjewoud hoger dan de winst van 2018 (18 miljoen) - is niet voldoende om het verlies van Strukton te compenseren.

Het verlies van Oranjewoud over 2019 is vijf miljoen euro, zo meldt Oranjewoud in een voorlopig bericht op haar website waarin ze zegt dat de officiële cijfers vertraagd zijn door 'de impact van de Covid-19 pandemie'.

Strukton kreeg boete in Saudi-Arabië

Volgens Oranjewoud is het verlies niet geleden op het reguliere bouwbedrijf (Strukton Worksphere) maar op de segmenten Railsystemen (Strukton Rail) en Civiele infrastructuur (Strukton International). De laatste twee zijn ook verantwoordelijk voor het megaproject in Riyad (Saudi Arabië).

Volgens het Financieel Dagblad heeft Strukton in dat land een boete gekregen van 25 miljoen euro vanwege het niet betalen van een tussenpersoon die de opdracht voor Strukton zou hebben binnengehaald.

Sanderink na FIOD inval; geen steekpenningen betaald

Al eerder waren er berichten over mogelijke fraude bij het verkrijgen van de opdracht. In februari 2019 viel de FIOD bij Strukton binnen op verdenking van corruptie en omkoping bij de tender voor het metroproject in Riyad. Topman Sanderink was toen duidelijk: “Er is geen sprake van steekpenningen.”

Sanderink heeft nieuwe vriendin en ruzie met zijn ex

Sanderink heeft het afgelopen jaar ook met zijn IT-bedrijf Centric veel tegenwind gehad. Dat staat niet los van zijn roerige privéleven. Sinds hij een nieuwe liefde heeft, de 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek, staat hij op voet van oorlog met zijn ex Brigitte van Egten. Hij is overtuigd dat zij van hem heeft gestolen - als directeur van zijn zonnepanelenbedrijf DSS in Goor - en doet alles om zijn gelijk te bewijzen. Dat heeft tot nu toe een serie rechtszaken opgeleverd die hij consequent verloor en die hem naar verluidt miljoenen moet hebben gekost.

Centric top weigerde Rian van Rijbroek

Sanderink heeft intussen Van Rijbroek betrokken bij Centric. Omdat zijn topmensen weigerden met haar samen te werken zijn ze ontslagen of onder druk opgestapt. Een groot deel is intussen in dienst getreden bij de Belgische concurrent Cegeka. Dat bedrijf heeft intussen een aantal grote klanten van Centric overgenomen. Daarnaast is een aantal grote klanten van Centric opgestapt. Zo is de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor een groot deel overgestapt van Centric naar Cegeka.