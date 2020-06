Buitenpaviljoen MST bijna een feit: Rotary Enschede helpt met #lockdownmok

Rotary Club Enschede heeft de benodigde 20.000 euro voor het afmaken van de binnentuin in het Medische Spectrum Twente (MST) bijna binnen. Met de verkoop van de #lockdownmok is nu de helft van het geld opgehaald.

En dus is het nog even tijd voor actie, want er moet nog 10.000 euro bij. "We hebben nu zo'n duizend mokken verkocht", zeg Bob Dickhoff. "We hopen er nog duizend te verkopen voor het einde van juni, want dan wordt de binnentuin opgeleverd."

Ontspanning

Het Medisch Spectrum Twente begon in mei met de bouw van het paviljoen in de binnentuin van het Enschedese ziekenhuis. Het moet een plek worden waar patiënten die op de IC liggen even kunnen ontspannen in een rustige groene omgeving. En waar ze, als het straks af is, ook hun huisdier even kunnen zien en aaien.

"Het zijn de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken, daarom zijn wij met onze club gaan kijken waar behoefte is aan hulp", vult Karen Fehse, voorzitter Rotary Club Enschede, aan. "Ons clublid Jeroen van Vugt, neuroloog in het MST, wist dat er nog een tekort was voor de afwerking van de nieuwe binnentuin."

"Het doel van de binnentuin is om op adem te komen en vaak past daar een kopje koffie of thee bij. Vervolgens hebben wij de link met thuiswerken, elkaar waarderen en er voor elkaar zijn gemaakt. Het resultaat zijn vier mokken die wij voor dit goede doel verkopen."

Steunen

De realisatie van de binnentuin kost in totaal zo'n 250.000 euro. Het MST financiert het grootste deel, het overige deel wordt gefinancierd door donaties, actie's en een nalatenschap van een patiënt. Ook hebben verschillende bedrijven die werken aan de tuin (delen van) hun diensten gratis beschikbaar gesteld.

De mokken, ontworpen door kunstenares Rineke Engwerda, kosten vijftien euro per stuk en zijn te koop via mokmeevoormst.nl. Vijf euro daarvan zijn voor de productiekosten, de overige tien euro gaat naar het MST.